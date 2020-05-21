消委會指本地燃油牌價有加多減少跡象　建議政府加強監管

▲ 消委會指本地燃油牌價有加多減少跡象。（資料圖片）

國際原油價格受新冠肺炎影響大跌，惟本港車用燃油牌價跌幅不多，引起公眾關注。消費者委員會研究及分析布蘭特原油每日價格變動和本地油價變動，發現本地油價雖無「加快減慢」，但卻有「加多減少」的跡象。

消委會副主席鄺祖盛指出，2016年1月布蘭特原油價格為每公升1.53港元，而2020年3月升至每公升1.68港元。反觀本港情況，稅前汽油平均牌價在2016年1月為每公升7.99港元，而2020年3月升至每公升11.15港元。由此可見，稅前汽油平均牌價和國際原油價格的差距大幅擴大。

鄺祖盛指出，由2013年至今年第一季，本港汽油牌價和布蘭特原油價格的變動如下：

布蘭特原油價格變動（港幣/公升） 本港汽油牌價變動（港幣/公升） 2013年 - +0.2 2014年 -2.7 -2.2 2015年 -0.96 -0.65 2016年 +0.95 +0.85 2017年 +0.55 +0.8 2018年 -0.67 -0.05 2019年 +0.66 +2.3 2020年第一季 -2.12 -1.15

資料來源：消費者委員會

由以上數字可見，由2017年起，本港汽油牌價的升幅往往較布蘭特原油價格多，而減幅往往較布蘭特原油價格少。鄺祖盛亦指出，本港油價有「加多減少」的跡象，但未見有「加快減慢」的情況。

另外，消委會有調查中發現，本港5大龍頭油公司的牌價，在今年第1季有92.3%的時間相同，較2016年的66.3%大幅增加。

對於油公司是否涉疑合謀定價，消委會總幹事黃鳳嫺表示，有競爭法當中，就算不同公司的產品有相同價格，亦未必構成合謀定價，可以是油公司之間互相參考，造成「平衡定價」。

她表示，要定義有否合謀定價，必需深入研究，油公司有否作出相關行為，所以認為競委會要有更多權力，獲取所需資訊。

消委會亦發現，油公司提供的折扣種類複雜而繁多，消費者在格價時面對困難，例如需要得知油公司的限時「快閃」優惠、需要分析和了解不同折扣的計算方法、需要細閱細則和條款等。

黃鳳嫺提醒消費者，過去強調入油要格價，但現在要「不斷」格價，她指由於油公司的折扣多變且複雜，實際價格亦浮動，

過去可能用油卡入油永遠最優惠，但現在已經沒有這種「不死的方程式」。

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記者：陳梓蔚