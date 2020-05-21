【新冠肺炎】本港新增8宗輸入個案　全部由巴基斯坦返港　

▲ 本港新增8宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，不過今日（21日）新增８宗輸入個案，自4月中以來錄得單日最多新增確診個案，確診患者由11歲至73歲，全部由巴基斯坦返港，大部分昨日乘坐QR818回港。至今累計有1,063宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。衞生防護中心及醫管局下午召開記者會，今日也是連續7日沒有本地感染病例。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布新增個案，指全部患者由巴基斯坦返港，涉及不同的家庭群經，年紀最小是一名11歲女童，她相信所有患者在巴基斯坦受感染。

第1057為一名56歲男士，昨日（20日）巴基斯坦經卡塔爾返港，她於1月底與家人到當地探親，在當地直到5月19日，回港後無病徵，其後入住檢疫中心，昨日有咳嗽，今日確診。第1058及1059為其兒子，1058是一名14歲男士，無病徵，昨日坐QR818返港；第1059為22歲男士，他於3月中到巴基斯坦，至5月16日於當地感到頭痛，回港後入住檢疫中心，昨日出現咳嗽、喉嚨痛等病徵。

1060宗是一名31歲女士，她與3名孩子於2月到巴基斯坦，亦曾與個案1061及1062是親友，他們曾在巴基斯坦見面，大家都沒有接觸過有病徵的人士。第1061宗是11歲的女子，第1062宗37歲女士是1061的媽媽，二人於3月4日至5月20日到巴基斯坦探親，沒有病徵，今日確診。

▲ 中心提醒市民要注意社交距離。（曾耀輝攝）

另外，第1063宗涉及一名73歲女士，她是個案1055的嫲嫲，而個案1056是其媳婦，當二人確診時，她已入住駿洋邨。她於5月16日返港，至昨日出現發燒及咳嗽，其深喉唾液樣本初步對新冠病毒呈陽性反應，由檢疫中心轉送屯門醫院接受治療。

個案1064是一名25歲男士，他於3月7日至5月20日到巴基斯坦，昨日返港後今日確診。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：郭詩詩、伍瑋瑋