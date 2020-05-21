【酒店優惠】城景國際推188元榴槤芒果主題Tea Buffet　2人同行預訂9折優惠

▲ 5月30日至6月30日期間，逢星期六、日及公眾假期都可於城景國際 City Cafe 歎「榴槤‧香芒‧下午茶自助餐」。（城景國際提供）

夏天梗係要食榴槤！今次榴槤粉有福啦，城景國際City Cafe於6月會推出「榴槤‧香芒‧下午茶自助餐」，不單推出多款以果王及芒果為主的特色甜品，更另有超過40款多國美食，超吸引！

Tea Buffet以兩款「消暑聖品」榴槤及香芒為主題，甜品包括北海道3.6牛奶榴槤布甸、榴槤班戟卷、迷你榴槤撻、榴槤/芒果蛋糕卷、迷你榴槤/芒果泡芙、榴槤千層酥、榴槤/芒果糯米糍、榴槤香蘭葉蛋糕等。

▲ 榴槤香蘭葉蛋糕 （城景國際提供）

▲ 烘迷你榴槤蛋撻（城景國際提供）

除了甜品之外，下午茶自助餐更供應過40款冷盤及熱食，連泰式冬蔭功金邊粉、加州手卷及壽司拼盤，甚至Pizza都有得食！如果吃甜品吃到膩，還有大量鹹點可供選擇。

▲ 番茄紫蘇芝士薄餅。 （城景國際提供）

▲ 榴槤及香芒甜品。 （城景國際提供）

Tea Buffet不單多款式，更有限定優惠。現凡出示城景國際官方網頁之下午茶自助餐優惠，於5月30日至2020年6月30日期間，逢周六、日及公眾假期惠顧，每位成人只需$188起，2位或以上預訂更尊享 9折優惠。

▲ 北海道3.6牛奶榴槤布甸（城景國際提供）

City Cafe榴槤‧香芒‧下午茶自助餐

日期：5月30日6月30日，逢星期六、日及公眾假期

時間：下午3時半至5時半

價錢：成人188元、小童（4至11歲）128元

＊自助餐之食品輪流供應及按時令不時轉換

記者：Panda