【喪女之痛】妻送熊公仔助走出女兒癌逝傷痛　爸爸聽2歲愛女「我愛你」錄音淚崩

▲ 爸爸收到錄音公仔，聽到離世的女兒的聲音說著「我愛你」淚崩。

父母面對子女離世，絕對是一輩子走不出的痛。美國馬里蘭州一名29歲爸爸，就在2年前失去患有癌症的年幼女兒，一直悲痛不已。近日，太太送給他一隻會發聲的玩具熊，當他按下按鈕時，突然聽到逝世女兒說「我愛你」的聲音，令他當場淚崩，場面令人心酸。

綜合外媒報道，29歲的Billy與太太Jessica原育有3名子女，1歲女兒Kennady Rose患有兒童癌症神經母細胞瘤。最初醫生只診斷出Kennady有便祕和食物過敏的現象，沒想到再次複檢時卻發現已是癌症第4期。雖然女兒花了幾個月時間治療，但最終仍在患病不足一年時間內，在2018年初病逝。

▲ 爸爸聽見錄音後不禁淚流滿面。（tiktok影片截圖）

妻子送發聲熊公仔

如今女兒已逝世2年，Jessica眼見丈夫仍未走出陰霾，於是到一間製作啤啤熊的公司，將女兒的錄音檔放入公仔體內，並將公仔命名為「肯納熊（Kenna Bear）」。

當Billy收到這份禮物，按下小熊的手聽到女兒用甜美的聲音說「我愛你」，他先閉起眼睛，隨後忍不住淚水，他不斷用手擦拭眼淚。

Jessica表示，公仔之所以被叫Kenna Bear，是因為老公曾用這個名字當作女兒的綽號，除了想紀念老公收到禮物的片刻，她亦想藉此機會提醒其他家長，一旦發現孩子出現健康問題，必須盡快求醫，並盡可能讓醫生重視小孩的各種症狀，以免錯失最佳治療時機。

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責任編輯：王明芳