【冬蟲夏草】4類常見冬蟲夏草養生藥膳　有助護膚抗衰老消除疲勞【附製法】

▲ 冬蟲夏草主要功效是補腎益肺，止血化痰。（iStock圖片）

冬蟲夏草是生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌，為中藥滋補藥的一種，主要功效是補腎益肺，止血化痰。浸大中醫藥學院介紹多款冬蟲夏草養生藥膳，分別有抗衰老、消除疲勞、益智健腦、護膚護髮的功效。

1.延年益壽 抗衰老

【冬蟲夏草雞肉湯】

材料

冬蟲夏草：3克

雞肉：250克

生大蒜、胡椒、薑、蔥白、料酒等：適量

製法

首先把雞肉切成小塊，將冬蟲夏草洗淨，然後將雞肉和冬蟲夏草置入洗淨的沙鍋內。

再加入適量的大蒜、生薑、胡椒、料酒、蔥白及清水等。

先用大火煮開後，然後再用小火慢煮，等雞肉爛即可。

湯煮好後，加入適量的食鹽調味即可食用。

功效

調補虛損、補益五臟。對於身體氣血虛弱或先天體虛等有效，可以充沛精力、延緩衰老、增壽延年。

2. 消除疲勞 補腎強身

【冬蟲夏草燉甲魚】

製法

先將冬蟲夏草、甲魚、紅棗清洗乾淨備用。

將水煮沸後，隔水放入冬蟲夏草、甲魚、 紅棗，再用小火蒸至甲魚熟爛後即可。

用法

佐餐食用。

功效

補氣養陰、補腎固精。主要用於肝腎虧虛之證。如陽痿早洩、遺精多尿、性慾減退 以及女子月經失常、帶下病、更年期等，病後體虛、產後氣血虛弱、四肢痠軟乏力、 精神疲憊、胸悶心慌、失眠健忘多夢、胃口差、各種虛勞貧血等症狀。

3. 益智健腦

【冬蟲夏草煮牛髓】

材料

冬蟲夏草：3克

牛骨髓：150克

淮山：10克

生薑等調料：適量

製法

首先將冬蟲夏草、牛髓、淮山、生薑等材料，洗淨備用。

再將冬蟲夏草、牛髓、淮山、生薑一起放入鍋內，加入適量的水，先用大火煮開後，再用小火慢煮1小時後，再加入調味品即可食用。

用法

佐餐服用。

功效

補精益髓，健脾補腎。對於氣血虧虛、精氣不足，體虛氣弱、失眠多夢、健忘增智等均有較好的療效。

4. 護膚護髮

【冬蟲夏草紅顏酒】

材料

冬蟲夏草：5克

紅棗：80克

核桃仁：100克

蜂蜜：120毫升

杏仁：30克

白酒：適量

製法

首先將冬蟲夏草、桃仁、杏仁、紅棗洗淨備用。

再將冬蟲夏草、桃仁、杏仁、紅棗、蜂蜜等一同放入酒內，浸泡4周。即可飲用。

用法

每早飲20毫升。

功效

補腎美顏，益氣補血，化血健脾。對於腎虛、脾虛等顏面粗糙、焦黑、多斑點等有效。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣