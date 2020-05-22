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【冬蟲夏草】4類常見冬蟲夏草養生藥膳　有助護膚抗衰老消除疲勞【附製法】

保健美顏 11:17 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

冬蟲夏草主要功效是補腎益肺，止血化痰。（iStock圖片）

冬蟲夏草是生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌，為中藥滋補藥的一種，主要功效是補腎益肺，止血化痰。浸大中醫藥學院介紹多款冬蟲夏草養生藥膳，分別有抗衰老、消除疲勞、益智健腦、護膚護髮的功效。

1.延年益壽　抗衰老

【冬蟲夏草雞肉湯】

材料

  • 冬蟲夏草：3克
  • 雞肉：250克
  • 生大蒜、胡椒、薑、蔥白、料酒等：適量

製法

  • 首先把雞肉切成小塊，將冬蟲夏草洗淨，然後將雞肉和冬蟲夏草置入洗淨的沙鍋內。
  • 再加入適量的大蒜、生薑、胡椒、料酒、蔥白及清水等。
  • 先用大火煮開後，然後再用小火慢煮，等雞肉爛即可。
  • 湯煮好後，加入適量的食鹽調味即可食用。

功效

  • 調補虛損、補益五臟。對於身體氣血虛弱或先天體虛等有效，可以充沛精力、延緩衰老、增壽延年。

2. 消除疲勞　補腎強身

【冬蟲夏草燉甲魚】

製法

  • 先將冬蟲夏草、甲魚、紅棗清洗乾淨備用。
  • 將水煮沸後，隔水放入冬蟲夏草、甲魚、 紅棗，再用小火蒸至甲魚熟爛後即可。

用法

  • 佐餐食用。

功效

  • 補氣養陰、補腎固精。主要用於肝腎虧虛之證。如陽痿早洩、遺精多尿、性慾減退 以及女子月經失常、帶下病、更年期等，病後體虛、產後氣血虛弱、四肢痠軟乏力、 精神疲憊、胸悶心慌、失眠健忘多夢、胃口差、各種虛勞貧血等症狀。

3. 益智健腦

【冬蟲夏草煮牛髓】

材料

  • 冬蟲夏草：3克
  • 牛骨髓：150克
  • 淮山：10克
  • 生薑等調料：適量

製法

  • 首先將冬蟲夏草、牛髓、淮山、生薑等材料，洗淨備用。
  • 再將冬蟲夏草、牛髓、淮山、生薑一起放入鍋內，加入適量的水，先用大火煮開後，再用小火慢煮1小時後，再加入調味品即可食用。

用法

  • 佐餐服用。

功效

  • 補精益髓，健脾補腎。對於氣血虧虛、精氣不足，體虛氣弱、失眠多夢、健忘增智等均有較好的療效。

4. 護膚護髮

【冬蟲夏草紅顏酒】

材料

  • 冬蟲夏草：5克
  • 紅棗：80克
  • 核桃仁：100克
  • 蜂蜜：120毫升
  • 杏仁：30克
  • 白酒：適量

製法

  • 首先將冬蟲夏草、桃仁、杏仁、紅棗洗淨備用。
  • 再將冬蟲夏草、桃仁、杏仁、紅棗、蜂蜜等一同放入酒內，浸泡4周。即可飲用。

用法

  • 每早飲20毫升。

功效

  • 補腎美顏，益氣補血，化血健脾。對於腎虛、脾虛等顏面粗糙、焦黑、多斑點等有效。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。 

更多有關冬蟲夏草的資訊，請看：

【冬蟲夏草】冬蟲夏草簡單有效食法　浸大中醫：冬蟲夏草茶非用水泡而是用水煮

【冬蟲夏草】冬蟲夏草具美顏功效　可淡斑去皺令皮膚回復光澤【附十大功效】

【冬蟲夏草】放置太耐藥用價值會減退　浸大中醫藥學院：放冰箱冷藏延緩冬蟲夏草氧化速度

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責任編輯：羅嘉欣

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