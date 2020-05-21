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【肉麻示愛】林日曦與唱作人太太連環放閃　炮製紀念禮物賀結婚十周年【有片】

娛樂 16:25 2020/05/21

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林日曦千字文後再有新作，炮製紀念禮物賀結婚十周年。

《100毛》毛記葵涌創辦人林日曦與太太樂隊「The Pancakes」成員蔡明麗（阿戟）結婚十年，於上星期的周年紀念日，林日曦激罕貼出千字文肉麻長文以及二人當年於關島的合照，首次分享與太太的溫馨相處。於昨日（5月20）林日曦則在其自家Vlog中，自爆送給太太的周年禮物，更公開了多張激罕生活照。

林日曦一向都對感情事非常低調，眾所周知他與「The Pancakes」成員蔡明麗（阿戟）結婚，但他卻從未多提二人之間的愛情故事。於本月13日，林日曦在Facebook分享一篇千字文，提到原來5月14日正是二人結婚的十周年。

平日表現冷酷的林日曦，私下也有柔情一面。（影片截圖）

於文中林日曦分享到二人於2010年相識、拍拖與閃婚的經過，以及這段日子以來二人之間的平淡又溫馨的相處，罕有地放閃的林日曦更著網民們忍讓一下，讓他肉麻一次。文中配上當年他們赴關島結婚當天的合照，喜歡一切從簡的他們只穿上普通便服步入婚姻。

【肉麻示愛】林日曦與唱作人太太結婚10周年　撰千字文放閃︰比十年前更愛你

（影片截圖）

由於新冠肺炎疫情，不少港人為了防疫選擇自我隔離，近日獨居的林日曦搞搞新意思，開始了他的YouTuber生涯，拍攝起日常影片。於昨晚他以「結婚10周年紀念．補送神秘禮物」為題，吸引觀眾收看他的影片。

【DSE2019】林日曦由中文考E到創辦上市公司　腦細勉勵同學：成績差唔會壽終正寢

二人在家的頹廢造型。（影片截圖）

片初他提到早前在Facebook的放閃文，又指片段前段是為了讓未看文章的觀眾得知內容，於是決定親身讀出肉麻信，更配上多年來與太太的生活照和影片，讓大家有更多了解。

影片及照片跟文字內容配合，當中有首度曝光、二人當年前往關島註冊的照片和影片，以及不少夫妻的生活照，簡單又甜蜜。

林日曦自嘲憑當日「MK」造型搏得太太歡心。（影片截圖）

片段臨近尾聲，觀眾們期待林日曦公佈向太太所贈的禮物：「文章出街後有好多完全唔關事嘅人畀咗好多好多意見，主要都係話，點都要有禮物，咁無辦法啦，你地都講得啱嘅，十周年喎，點都要有禮物嘅。」

林日曦於被窩內讀出情書。（影片截圖）

當一眾網民期待著林日曦公佈禮物內容，怎料他謂：「係呀你無估錯呀，呢條片就係個份禮物喇，yeah，都剪得好辛苦架！」不過幸好網民全單收貨，不少留言追問阿戟的去向，要求林日曦釋放「戟姐」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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