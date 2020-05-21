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【飛虎之雷霆極戰】莫文蔚首唱TVB劇主題曲　金曲歌后隔10年再出廣東單曲 【有片】

娛樂 17:00 2020/05/21

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莫文蔚為劇集《飛虎之雷霆極戰》唱主題曲。

邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》有不少強大卡士雲集，當中《飛虎之雷霆極戰》主題曲亦找來「金曲歌后」莫文蔚為劇集錄製主題曲，也是莫文蔚相隔10年後推出廣東話個人單曲《呼吸有害》。

莫文蔚最新廣東話個人單曲《呼吸有害》。(Sony Music圖片）

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莫文蔚對上一首派台派廣東歌已是2005年的《眾生緣》，而在2010年莫文蔚第14張個人專輯《回蔚》，就收錄3首粵語新歌。近年莫文蔚主攻華語音樂巿場，雖然2015年曾與麥浚龍合唱《瑕疵》，但樂迷仍期待莫文蔚的個人廣東話歌曲。

莫文蔚盡顯天后氣場。（《呼吸有害》截圖）

《呼吸有害》更推出錄音室和現場兩個版本，令歌迷一次過享受兩種歌風。另外《呼吸有害》還有國語版《只是不夠愛》。

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首位「金曲獎最佳國語女歌手獎」香港女歌手

莫文蔚是一位歌、影全方位藝人，大學期間為音樂人雷頌德唱Demo而被星光唱片發掘入行，可惜唱片公司一年內多次更換老闆，令莫文蔚決定先回英國大學課程。

莫文蔚為《飛虎之雷霆極戰》唱主題曲。（《呼吸有害》截圖）

1997年，莫文蔚在台灣推出國語唱片《做自己》，在亞洲大賣80多萬張，主打歌《他不愛我》亦成為莫文蔚經典代表作之一。後來莫文蔚更以首位香港女歌手身位奪得台灣金曲獎「最佳國語女歌手獎」和「最佳國語專輯獎」兩項殊榮，是首位兩度奪得「金曲歌后」的香港女歌手。

在電影跟周星馳合作無間的Karen，在16年就曾為星爺《美人魚》跟鄭少秋合唱主題曲《世間始終你好》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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