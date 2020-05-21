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4月基本通脹率2.3%　食品價格升幅達14%

社會 16:35 2020/05/21

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

政府公布上月消費物價指數，整體消費物價與去年同月上升1.9%。（資料圖片）

政府統計處公布今年4月份的消費物價指數，整體消費物價與去年同月上升1.9%，較上月相應2.3%升幅低。

統計處表示，綜合消費物價指數在4月份有較小的按年升幅，部分是由於自2019年4月份開始，差餉寬免的上限由早前每個應繳差餉物業每季2500元下調至1500元，以致出現較高的比較基數。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2020年4月份的按年升幅（即基本通脹率）為2.3%，較3月份（2.6%）為低，主要是由於私人房屋租金升幅收窄和煤氣的燃料調整費下跌所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2020年4月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升14.0%）、雜項物品（上升2.9%）、住屋（上升1.8%）、外出用膳（上升1.6%）、雜項服務（上升0.9%）、煙酒（上升0.7%）和交通（上升0.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在上月錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌18.8%）、衣履（下跌4.4%）和耐用物品（下跌3.1%）。

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記者：徐紹軒

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