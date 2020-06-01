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【留家做運動】家中簡易泰拳鍛練　女師傅教路修靚線條【有片】

休閒 17:54 2020/06/01

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

這次就由泰拳教練Yolly，示範一些在家中都可做到的泰拳動作。

因為一場新冠肺炎，令香港有史以來首次勒令健身室停業28天。在銅鑼灣開設Swish Club達17年的Yolly Leung說：「我們在沙士那一年正式開張，那時都沒有這麼嚴重。沙士過後，香港人的健康意識明顯提高了，愈來愈多人不論任何年紀也開始做運動。」

Yolly為大家介紹一系列在家也可做的運動，練習簡單的泰拳動作。有健康的體魄才能增強免疫力，同時也能令體形綫條更富美態，即看她親自示範：

香港首位女泰拳導師Yolly Leung，有超過15年教拳經驗。（黃建輝攝）

１. 對牆打
以牆作為目標，左右輪流出直拳。然後扒下用雙拳支撐身體，雙腿跳出跳入，上來時做一個深蹲的動作。這一套動作已可鍛練全身，包括手臂、核心肌肉、腰部、大腿以及臀部等。

左右打出直拳時，留意手要直腰要轉。（黃建輝攝）

趴下用雙拳支撐身體，雙腿跳出跳入。（黃建輝攝）

上來時做一個深蹲的動作，做時要收腹挺腰。（黃建輝攝）

2. 原地跑
同樣面向牆作原地跑，一邊左右輪流快速交替出拳，盡量企直挺腰，提膝跳起，有助鍛鍊腹肌。做時要不斷呼氣，出拳時手要直。

做時要有節奏，大約一秒一下，盡量企直挺腰，提膝跳起，有助鍛鍊腹肌。（黃建輝攝）

3. 踢腳
可以利用一張椅子作目標，踢腳時在空中跨過椅子高度。留意右腳踢時，左腳向左上角踏，運用腰力，全身要轉向左，增加弧度。

要注意先企穩才做另一邊，左右交替，每次10下。（黃建輝攝）

4. 頂膝
利用一個大箱或是穩陣的矮櫈，右腳踏上，左膝提起頂上，做時要扭腰膝頭向前，鍛鍊腰部及臀部也有功效。每邊輪流做，大約10下左右。

緊記慢慢做，不用心急貪快，以免失去平衡。（黃建輝攝）

提膝時腰部保持挺直。（黃建輝攝）

5. 親子遊戲
與小朋友也可以一起打泰拳，以訓練攻擊及防守。利用游泳用的海綿浮條，向小朋友左右掃，小朋友的左右閃避動作及反應。

可以像比賽般從中加入體能訓練懲罰，令遊戲更添挑戰性。（黃建輝攝）

記者：張頌婷

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