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【海洋公園救亡】邱騰華：未來脫離主題公園模式　與周邊地區發展消閒渡假式旅遊

社會 17:36 2020/05/21

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商務及經濟發展局局長邱騰華（左）表示，海洋公園未來發展重點會鞏固教育和保育功能，脫離主題公園模式，並發展消閒渡假式旅遊。（程志遠攝）

有逾40年歷史的海洋公園面對財困窘境，港府建議撥款54億元「救亡」。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（21日）會見記者時表示，鑑於過往2日收到不少意見，港府會就撥款提交修訂及一份補充文件，包括剔除約1300萬元重新審視海洋公園定位的撥款。

邱騰華稱，撥款建議的2個重要目的，是希望在5月份內獲財委會批准撥款，及公園免於倒閉後，需要要重新定位，審視發展及經營模式。

他指，現時有關海洋公園未來方向，有3個重點：

  • 第一是公園40多年來在教育、保育方面都做得出色，獲廣泛認同，因此政府會更確立鞏固這項優勢；
  • 公園過往10多年以主題式、機動遊戲作招徠，未來將會調整，脫離傳統主題公園模式，可研究縮減相關投資；
  • 海洋公園有發展潛力，讓旅客逗留長點時間，例如酒店及水上樂園設施，有條件發展消閒渡假式旅遊，亦可以連接周邊景觀，如深灣、香港仔、珍寶海鮮舫等，擴展消閒、文化活動。

至於海洋公園未來需要檢視營運模式、職能、法律框架，開源節流，避免財政惡化，注入新經濟動力。當中起碼有5個方面額外工作，包括：

  • 審視財政及資金來源；
  • 檢視營運模式，由於現在公園是一致性管理模式，日後可更有彈性，以部分外判方式運作，例如可進行個別獨立活動，分開收費；
  • 現有的法律框架需要修訂；
  • 土地用途有侷限性，有需要在城規方面修改；
  • 考慮發展時與南區溝通合作。

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記者：陳曉瑩、徐紹軒

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