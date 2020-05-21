【自助餐優惠】精選3間高CP值酒店自助餐　九龍香格里拉酒店午市最平$270

▲ 精選3間高CP值酒店自助餐。

新冠肺炎疫情下，本港訪港旅客人數下跌，不少酒店推出優惠招徠！TOPick精選3間高CP值酒店自助餐，其中九龍香格里拉Cafe Kool自助餐最低65折，午市自助餐平日價只需約$270左右，周一至周四晚市自助餐更是$500有找。

九龍香格里拉酒店午市最平$270已加一

九龍香格里拉大酒店的Cafe Kool餐廳在5月期間會推出環球海鮮自助餐，推介海鮮包括只限晚市供應的麵包蟹及原隻開邊龍蝦、鱈蟹腳、黑青口及瀨尿蝦等，菜式會輪流轉換。

▲ 龍香格里拉酒店即叫即製的龍蝦喇沙啖啖鮮味，龍蝦亦分量十足。（餐廳提供）

而所謂高CP值，皆因餐廳最近推出着數優惠，客人於網上預訂時只需輸入優惠碼「ZZTH0520」，即可享低至65折優惠。折實後，午市自助餐平日價錢只需約$270左右，周一至周四晚市自助餐更是$500有找，非常超值。

【自助餐優惠】朗廷酒店自助午餐買一送一 晚餐7折任食生蠔龍蝦蒜蓉粉絲扇貝

自助餐價錢（已加一）：

65折後午市成人約$270.3起、小童約$198.8起

65折後晚市成人約$463.3起、小童約$356.1起

Cafe Kool

地址：尖東麼地道64號香格里拉大酒店閣樓

電話：2733 8753

帝京酒店花月庭自助晚餐 周一至周四送帆立貝北海燒$628起

而旺角帝京酒店的花月庭自助餐，由即日起推出滋味海鮮自助午餐及瀛「脆」樂滿Fun自助晚餐，精選和式料理包括有即開生蠔、松葉蟹膏雜炊、爐端燒、火炙龍蝦等，其餘則有燒澳洲M5和牛D-Rump、牛油芝士火炙龍蝦及谷咕牛肋條等。

▲ 帝京酒店花月庭在疫情後重推自助餐。（餐廳提供）

同場更設有期間限定的雀巢Kit Kat主題甜品區，包括有以Kit Kat炮製的66% Alpaco朱古力松露蛋糕、朱古力草莓忌廉蛋糕及巴西莓朱古力慕絲等，玩味十足。

自助餐價錢（另設加一）：

午餐成人$325起、長者$265起、小童$255起

晚餐成人$628起、長者$488起、小童$418起

花月庭

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

電話：2622 6154

8度海逸酒店重推自助餐$498起eShop訂有優惠

另土瓜灣8度海逸酒店內的8度餐廳,由即日起至6月30日會推出海岸鮮風自助晚餐，精選多款矜貴時令海鮮，包括每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔、阿拉斯加皇后蟹腳、波士頓龍蝦（只限周五至日及公眾假期供應）、新西蘭青口、海蝦及海螺。

▲ 8度海逸酒店內的8度餐廳，由即日起至6月30日會推出海岸鮮風自助晚餐。（餐廳提供）

熱葷中有不少是即叫即做，如熱辣辣日式鐵板扒北海道帶子、每日鮮熬的姬松茸北菇螺頭燉雞湯，以及煎鵝肝伴黑松露汁等。冷盤及沙律則走多國菜路綫，包括泰式粉絲螄蚶沙律、川辣雞絲沙律及香芹豬肚沙律等。

自助餐暫時只於周四至周日供應，而客人於酒店eShop預訂周四及五的自助晚餐，即可享8折優惠。而預訂周六、日或公眾假期自助晚餐，亦可享85折優惠。另外，如於酒店facebook或Instagram專頁讚好，更可額外享有9折。

自助餐價錢（另設加一）：

成人$498起、長者$408起、小童$338起（另加一）

8度餐廳

地址：土瓜灣九龍城道199號

電話：2126 1960

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責任編輯：王俊賢