梁君彥：陳凱欣仍是議員 　陳凱欣：尋求法律意見後再決定是否上訴

▲ 陳凱欣表示現時未有決定是否上訴，正尋求法律意見決定下一步行動。（梁偉榮攝）

高院今午裁定劉小麗選舉呈請勝訴，而於補選中勝出的現任立法會議員陳凱欣「非妥為當選」。立法會主席梁君彥指，如陳凱欣提出上訴，直至終審法院作裁決前仍是議員，並指與去年處理前議員范國威和區諾軒的安排一樣。陳凱欣則表示，正尋求法律意見決定下一步行動，才決定是否上訴。

立法會主席梁君彥宣布，根據《立法會條例》第70A條，原訟法庭的選舉呈請裁定在上訴限期前暫緩生效，同時根據《立法會條例》第65（2）條，陳凱欣可在法庭發出書面判決後14個工作天內提出上訴，因此原訟法庭現時的裁定將暫緩生效至6月10日。

梁君彥又表示，如陳凱欣提出上訴，直至終審法院作裁決前仍是議員，並指與去年處理前議員范國威和區諾軒的安排一樣。

陳凱欣會見記者表示現時未有決定是否上訴，正尋求法律意見決定下一步行動。又稱與范國威和歐諾軒當時的情況在細節上有所不同，但現時不方便過多評論。

陳凱欣形容為判決是「一個小小的困難」，又稱收到不少朋友信息，「多謝大家關心。」但強調法庭判決非最終判決，表示「每一個時刻都做好自己應該做的就可以。」

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記者：林曉君