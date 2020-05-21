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【新冠肺炎】今日再多3名病人康復出院　23名確診病人仍然留醫

社會 17:09 2020/05/21

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日交代疫情情況。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情稍有緩和，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（21日）交代有關情況。庾慧玲指過去24小時醫管局向衞生署呈報16宗懷疑個案，現時共有43位病人正在留院接受隔離治療。

【新冠肺炎】本港新增8宗輸入個案　全部由巴基斯坦返港　

截至今日中午12時，過去24小時共有3名確診病人康復出院，個案編號包括532、789、1046 宗。至今共有1028名確診及1疑似病人康復出院，現時共有23名確診病人分別於9間醫院留醫，其中1人情況危殆 ，個案編號包括第595宗，1人情況嚴重，個案編號包括1049宗，其餘21人情況穩定。

目前公立醫院負壓病床數目為1,219張，使用量為36.8%；負壓病房數目為659間，使用量為50.4%。

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記者：郭家穎

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