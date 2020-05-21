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人大明天開幕　消息：將討論授權設「港版」國安法

政治 17:11 2020/05/21

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據悉人大將討論授權設立「港版」國安法。（資料圖片）

全國人大會議將於明天（21日）召開，有消息指，其中一個議程，討論授權人大常委會，在香港實施國家安全進行立法，範圍包括禁止分裂國家丶顛覆中央政府丶外國干預及恐怖主義行為。人大發言人將在今晚舉行記者會，屆時或有所公布。

有政界中人指，中央早前多番提及，反修例風波有本土恐怖活動的苗頭，為港獨分子策動，背後由外部勢力支持。於2018年，中央政治局常委王滬寧會見港區人大代表時已強調對「港獨零容忍」。

澳港辦主任夏寶龍將於今晚會見港區全國政協委員，通報人大有關議題。其後，人大發言人將在今晚舉行記者會，屆時或有所公布。

另外，全國政協會議今日（21日）在北京人民大會堂開幕，全國政協主席汪洋發表政協常委會工作報告，提及未來一年會圍繞推動一國兩制行穩致遠，並支持港區政協委員，凝聚止暴制亂，恢復秩序正能量。

汪洋在工作報告中指，未來一年會繞推動一國兩制行穩致遠，強化港澳委員政治責任及使命擔當，堅定支持完善特區，與憲法和《基本法》實施相關的制度和機制。他又指，過去一年支持港區全國政協委員積極發聲，凝聚止暴制亂，恢復秩序正能量，並宣傳「一國兩制」在澳門的成功實踐。

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記者：葉紹堅、陳宛彤

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