【開心速遞】張景淳事業低潮靠拍賣玩具糊口　「龔燁」興趣變投資賺逾6位數利潤

▲ 張景淳憑著賣買玩具而捱過低潮期。

入行17年的張景淳憑《愛‧回家之開心速遞》演龔燁，人氣不斷攀升。可是成功非僥倖，回望張景淳演藝路亦歷過低潮期。於2003年以音樂組合出道的張景淳，卻遇著公司有官司問題而被迫停工。

徬徨之際，一向是玩具迷的張景淳另闢財路，靠拍賣玩具賺取收入，當時每月賺取數千元，可作基本生活費用。收藏玩具可當成投資，故此張景淳並不認同是玩物喪志：「任何東西只要明白其價值及運作過程，就可以賺到錢。」

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▲ 張景淳自言屬慳家一族。（黃建輝攝）

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愛上古董玩具

《愛‧回家之開心速遞》的龔燁醒目兼有生意頭腦，現實中的張景淳也不弱。

由於自小喜歡音樂的張景淳，年少時已立志做歌手。在2003年，從加拿大學成歸來的他，以22歲之齡成為音樂組合Cheer成員，正當他開展演藝之路卻遇上阻滯，因所屬唱片公司涉官司問題，令他們被迫停工。

身為玩具迷的他想出一條財路，於網上拍賣玩具賺取生活費用。

▲ 03年張景淳以樂隊成員身份加入娛圈。（影片截圖）

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當年，他家裡收藏數百隻珍藏，包括日本超合金及figure公仔，藏品已足開間小店。

他回憶說：「唱歌外，玩具就是我最熟悉的東西，事緣18歲那年返港去了間玩具店，發現一些日本超合金很值錢，原來80年代的玩具可以升值10多倍，當初100元的玩具可賣千幾元，更罕有的可以賣至5千元甚至1萬。首先這方面吸引了我，覺得玩具很有價值，另外它們充滿童年回憶，買得一隻，自然就愈買愈多。」

從事這盤小生意近1年半，為張景淳帶來每月4至5千元收入，當年他主力賣歐美系列的figure公仔：「當年未有Marvel電影，但市面已推出不少超級英雄的figure，包括蜘蛛俠、X-MEN、Ironmen等，某些很偏門，但我亦收集得很齊全。」

▲ 張景淳的玩具珍藏足以開設一間小店。（取自instagram）

▲ 當年張景淳收藏不少歐美版Figure。（取自instagram）

張景淳曾遇上麻煩客

張景淳謂，做玩具拍賣生意不算困難：「在加拿大居住時，我已於eBay買了些玩具回來，但那價錢是近乎炒價，所以我駕車去Walmart搜購玩具，會去偏僻市鎮找些罕有的，以原價買回來。返港後，以eBay價錢賣出去，某程度上可以高過eBay價錢，因為當時香港市場未入這些貨。譬如我以8、9元美金買一隻figure，但在香港可賣貴4至5倍以上。」

不過遇上「棄單」的客人，有時候亦令張景淳感頭痛：「曾有位客人不停刁難，問價錢可否調整？或貨品可否加多件？那貨品只是200元，卻擾攘了我整整1個月，遲遲都不肯出來交收，最終更棄單，令人覺得好忟吧。」

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▲ 張景淳是玩具控一名。（取自instagram）

不認同玩物會喪志

其後，張景淳分別於6年前及半年前在朋友開設的玩具店寄賣收藏品，以拆帳形式賺取10多萬利潤。

對於男生買玩具被指玩物喪志，他說：「任何東西只要你明白其價值及運作過程，就可以賺到錢。若說到玩物喪志，在我成長那年代打機都被指荒廢學業，但去到現今這年代，我認識很多台灣遊戲設計師都賺好多錢，所以視乎你如何去看待。」

張景淳這位玩具控依然有不少收藏，不過暫時沒意將興趣變事業：「我認識不少開玩具店的朋友，由原本的收藏家變成很討厭玩具，只因將它變成一種生意，當要靠它維生，就頓然失去那份熱情。」

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▲ 張景淳不認同玩物會喪志。（黃建輝攝）

除靠賣玩具賺錢度過低潮外，張景淳本身十分慳儉：「我經常食快餐和即食麵來慳錢，另外駕車時不開冷氣可以慳油錢。至於打扮方面，需要出席活動才去物色新衫，因為我明白自己並非明星，只是一位演員，所以平時打扮好隨意。」

原來這種節儉性格是自細培養：「17歲那年開始一個人生活，家人會給予生活費直至我畢業回港，令我學懂將那筆錢好好去運用，盡量去慳著用，否則就做不到其他事情。」

場地提供：The AIR (The ONE)

記者：游艾維

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