【邵逸夫獎】今年6人得獎　生命科學與醫學獎得主研發光遺傳學

▲ 邵逸夫獎基金會今日公布第17屆得獎名單。（陳靜儀攝）

邵逸夫獎基金會於今（21日）在新冠肺炎疫症下公布第17屆得獎名單，3個組別的得獎科學家共有6名，分別有2名美國學者、2名德國學者、1名英國學者及1個以色列學者。

今屆生命科學與醫學獎得主由3人平分，頒予格羅·米森伯克、彼得·黑格曼及格奧爾格·內格爾，他們所研發的光遺傳學，改革了神經科學發展的技術。

邵逸夫獎理事會成員、中大生物醫學學院院長陳偉儀表示，鑑於人類大腦中有860億個神經細胞，要了解它們是十分複雜，神經科學家一直在尋找可控制個別神經細胞活動的方法。他解釋，光遺傳學融合光學及遺傳學的技術，利用基因學的方法在大腦中安裝一個光控制的開關；藉由特定波長的光調節，大腦中欲調節的機制開關就能打開，「猶如在大腦細胞中設立開關」。

他指，現階段雖只能應用於動物身上，但直指光遺傳學對神經科學有重大貢獻，以光調節腦細胞活動，以達到較少侵入程序，又舉例指曾於2010年有學者實驗，將技術應用於因神經受損而癱瘓的老鼠身上，發現老鼠能重新行走；又指將技術應用於人體身上絕對可行，只要將光敏蛋白放在針對的腦細胞，再以光控制，「正離子令它活躍，負離子令它不活躍」。

陳偉儀強調，技術有助醫治情緒病及中樞神經病。不過他指，現時此技術仍有限制，未能完全掌握波光度與細胞的活躍程度兩者的關係，他樂觀預料技術將於5至10年內可臨床應用。

今屆天文學獎得主為羅傑布蘭福德，以表彰他對理論天體物理學的根本性貢獻，特別是在活躍星系核的基本理解、相對論性噴流的形成和準直、黑洞的能量提取機制和激波中的粒子加速及其相關的輻射機制；有關研究有助理解人類身處的銀河系乃至宇宙各個星系的誕生與滅亡。

至於數學科學獎由2人平分，頒予亞歷山大貝林森和大衛卡茲丹，以表彰他們對表示論，以及許多其他數學領域的重大影響。

邵逸夫獎每年頒發1次，設3個獎項，分別為天文學獎、生命科學與醫學獎，以及數學科學獎，每項獎金120萬美元，以表彰成就超卓的科學家。基金會表示，鑑於新冠肺炎疫情關係，今屆頒獎禮將會延遲至2021年舉行，是首屆舉行以來首次需要延期。

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記者：洪芷晴