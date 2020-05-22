【食用安全】英國研究指9成開封化妝品有致病細菌　專家教化妝品清潔防霉大法

▲ 英國研究發現9成開封化妝品有致病細菌。

英國伯明翰的阿斯頓大學（Aston University）生命與健康科學學院曾公佈一項研究，發現日常使用的唇膏、唇彩、睫毛液和美妝蛋大多含有害惡菌，不知不覺間令一眾女生面上出現暗瘡和暗粒等問題！

研究共抽查了467個樣本，當中包括唇膏、唇彩、眼線液、睫毛液和美妝蛋。其中56%唇膏、55%唇彩、69%睫毛液、72%美妝蛋及77%眼線液都帶有金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）；四分之一美妝蛋、一成唇膏和唇彩就含有大腸桿菌（E. coli）和其他相關細菌；57%美妝蛋、37%唇膏及28%眼線液則帶有真菌（Fungi）。

這些帶有細菌的化妝品或化妝工具，如果接觸到眼睛和嘴唇附近，而皮膚上又帶有傷口，輕則會引發皮膚感染，嚴重可致血液中毒。這些化妝品受污染，是由於沒有定期清洗化妝工具，開封後很久仍在使用，或是使用時沒有注意衛生，如如廁後沒有洗手就化妝。

化妝師教保存化妝工具貼士

TOPick曾訪問RINGOWORKSHOP image的創辦人及主化妝師Ringo，她指潮濕環境會令化妝品易吸入水氣、變質和發霉。例如平日使用睫毛液時會打入空氣，增加濕氣入侵機會，容易令睫毛液變質、氧化及乾固。

Ringo分享幾個保存化妝工具的貼士，減少滋生細菌：

使用後馬上清洗

Ringo建議大家可使用專業的洗掃或洗樸清潔劑、 消霉殺菌的清潔劑、勞工皂去徹底清洗掃上或粉樸上的殘餘化妝品，時常保持工具清潔。

亦可以用1:99漂白水或消毒火酒為化妝用具消毒。使用酒精前必須確保化妝工具已清洗好才噴在工具上，因為酒精不能洗走化妝品。對漂白水或消毒火酒敏感的人士，也不適宜這樣消毒工具。

放在通風地方吹乾

兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工曾接受TOPick訪問時指，當飛沫病毒在乾燥或乾爽的情況下，沒有水份例如沒有口水、鼻涕及痰包裹著，病毒一般在幾小時內會消失。因此，保持化妝用具乾爽，除了可預防滋生霉菌，也可減少蘊藏病毒的機會。

把化妝工具收納妥當

把化妝工具收納在專屬的器具，減少灰塵或細菌跑到化妝工具裡，亦可把化妝品放在雪櫃，或是在旁邊放一至兩個吸濕包。

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責任編輯：羅嘉欣