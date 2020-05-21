【食用安全】夏天將至荔枝當造　專家：果蒂有啡點等於蟲糞

▲ 夏天將至，快到荔枝當造時期，專家提醒果蒂的啡點是果蠅糞便。

夏天將至，又到了吃荔枝的時節！雖然荔枝多汁濃甜，但一粒荔枝「三把火」，進食時要多加留意，吃得太多有機會引致暗瘡、皮膚瘙癢等問題。另外要小心蒂位的啡黑點，因為是果蠅的糞便！

進食前要留意果蠅

荔枝有「果中皇后」之稱，每年由5月到8月都是當造期。和興欄生果批發負責人李瑞祺接受TOPick訪問時曾提到，吃荔枝剝皮時要留意果蒂的位置，是否出現黑色或啡色一點點的物體：

那些其實是果蠅的糞便，亦即代表荔枝內有果蠅。好多果蠅在荔枝種植時已藏在果實之中，故難從外表見到。

不過他又強調，即使吃下果蠅，對身體不會有大礙，

其實果蠅都係蛋白質，以前細個不為意都會吃下。不過，現在很多人都會覺得『核突』，所以食之前最好看清楚！

荔枝加重失眠濕疹症狀

註冊中醫師丁子承（Ray）亦提過，荔枝性味甘、酸，溫，有生津理氣、補脾益血功效，平性和體質或虛寒體質者可多吃荔枝，但小朋友每日不宜超過5粒、大人不應超過10粒。過量食用荔枝可引致暗瘡、皮膚瘙癢、牙齦腫脹、口腔潰瘍、咽喉腫痛、腹瀉、大汗、頭暈等問題。

經常失眠、口舌乾燥、濕疹體質、陰虛火旺、或糖尿病患者要慎吃荔枝，因為荔枝熱量高，大量進食容易在體內生熱，加重陰虛火旺或失眠、濕疹等症狀。

食安中心：荔枝含天然毒素

曾經有7歲兒童吃了10粒荔枝後昏迷，送院被診斷為「荔枝病」。這是因為荔枝含豐富果糖，在空腹血糖低時大量食用荔枝後，身體會在短時間內將果糖轉化成葡萄糖，刺激胰島素大量分泌，傳遞錯誤的訊息給肝臟，最終導致低血糖。

本港食物安全中心過去指出，內地及印度均是盛產荔枝的地方，不過就曾發生多宗食荔枝後出現低血糖的個案。這是因為荔枝的兩種天然化學物質hypoglycin A（次甘氨酸甲） 及MCPG（亞甲環丙基甘氨酸），在未成熟的荔枝含量更高，會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡，幼童更屬於高危。

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責任編輯：羅嘉欣