D&G香港前主席涉收回佣177萬　案件轉介區院處理

▲ 首被告Michel Didier Raymond Gonzalez今到西九龍裁判法院應訊。（林欣樂攝）

意大利品牌Dolce & Gabbana香港分公司前主席，涉從一公司股東收取177萬元回佣，將價值逾1,260萬元的「季尾」貨品售予內地購物網站，涉案兩人同被控3項串謀使代理人接受利益罪，案件今（21日）於西九龍裁判法院提堂，兩人暫時毋須答辯，案件押後至6月11日轉介往區域法院提訊，兩被告准以2萬元保釋候訊。

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被告為Dolce & Gabbana香港分公司前主席Michel Didier Raymond Gonzalez（54歲）及魅達網香港有限公司經營者兼股東蔣加鋒（42歲），兩人同被控3項串謀使代理人接受利益罪。

▲ 次被告蔣加鋒（圖左）今到西九龍裁判法院應訊。（林欣樂攝）

控罪指，Gonzalez與蔣加鋒涉嫌在2013年8月至2016年2月期間，與洪曉波一同串謀，使Gonzalez在沒有合法權限或合理辯解下，先後3次從魅達網香港收受40萬港元、逾40萬港元及逾77萬元人民幣（折約96.2萬港元），共約177萬元非法回佣，以安排將貨品出售給唯品會（中國）有限公司。

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記者：林欣樂