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【酒店下午茶】唯港薈推BAILEYS+Haagen-Daz下午茶　$598兩位食甜酒朱古力雪糕火鍋【附8折優惠代號】

精明消費 19:31 2020/05/21

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

BAILEYS及Haagen-Daz下午茶將於6月起推出！（王芷瑩攝）

BAILEYS下午茶自上年11月推出後大受好評，6月起與唯港薈及Haagen-Daz合作推出全新的下午茶套餐，當中的BAILEYS朱古力火鍋，特別調配兩款BAILEYS甜酒的朱古力醬，配上Haagen-Daz的雪糕，新鮮體驗不容錯過！

由6月至7月，唯港薈大堂餐廳GREEN將與愛爾蘭甜酒品牌BAILEYS及雪糕品牌Häagen-Dazs™合作推出BAILEYS x Häagen-Dazs™下午茶，提供多款以BAILEYS Original Irish Cream、 BAILEYS Chocolat Luxe 及 Häagen-Dazs™ 雪糕製成的特色甜點及雞尾酒。

開始充滿新鮮感的下午茶之旅前，客人可品嚐一杯自家製BAILEYS軟雪糕，雪糕分有酒精及無酒精。

自家製BAILEYS軟雪糕（王芷瑩攝）

當BAILEYS的酒香喚醒了舌頭上的味蕾後，大家可以吃英式傳統鬆餅，配上奶油忌廉、果醬，再品嚐一系列的甜點及鹹點。

甜點陣容

士多啤梨杯子蛋糕（左）、意大利軟芝士奶油泡芙（中）、BAILEYS蛋白杏仁餅（右）（王芷瑩攝）

一系列BAILEYS甜點含微量酒精，大家嚐到酒香之餘不用擔心會「吃醉」。而BAILEYS金箔榛子朱古力及BAILEYS蛋白杏仁餅都充分突出兩款甜酒濃郁、幼滑的口感。

BAILEYS朱古力火鍋

BAILEYS朱古力火鍋（王芷瑩攝）

當中的BAILEYS朱古力火鍋也是這下午茶的特色，其中的朱古力醬融入了香濃的牛奶朱古力、兩款甜酒，配上Häagen-Dazs™雪糕、加上新鮮雜莓、棉花糖、杏仁及榴槤蛋卷等食材與朱古力醬完美地配搭。

除了酒香四溢的甜點，鹹點同樣吸引，包括蘇格蘭煙三文魚配蜜糖芥末醬、飛魚子脆炸生蠔及家鄉鴨肝批配藍莓醬等。

BAILEYS金箔榛子朱古力（上）、蘇格蘭煙三文魚配蜜糖芥末醬（下）（王芷瑩攝）

客人可以品嚐到兩款BAILEYS特色雞尾酒，每杯只需港幣58元，及以優惠價港幣98元升級無限添飲法國氣泡酒或港幣298元無限添飲瑪姆紅帶香檳。客人可盡情享受微醺時光！

BAILEYS Nutterlicious（左）、BAILEYS Coconut Frappé（右）（王芷瑩攝）

BAILEYS x Häagen-Dazs™下午茶詳情：

供應日期︰2020年6月1日至7月31日

供應時間︰下午三時至五時（首輪）、下午五時至晚上七時（次輪）

價錢︰HK$328／位；HK$598／兩位（另收加一服務費）

地點︰尖沙咀科學館道17號唯港薈地下GREEN

查詢或預訂︰3400 1300

凡透過酒店餐廳熱線預訂這下午茶並提供「ICON20%」優惠代號即更享八折優惠。

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訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

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