【降魔的2.0】胡鴻鈞成JOOX TOP大贏家　姜濤《一天多一點》奪JOOX樂迷最愛本地歌曲

▲ 胡鴻鈞成大贏家。

音樂串流平台JOOX首次舉辦的「JOOX TOP 聽推介」第一季季選結束，根據JOOX網上點播數字及樂迷投票選出的44個獎項已全數頒發。

這次季選的四個類別的音樂獎項：本地歌曲、歌手、OST及K歌，姜濤憑《一天多一點》更勇奪《JOOX樂迷最愛本地歌曲》。頒獎當日，姜濤表示：「作為歌手，自己的歌曲得到樂迷投票肯定，是一種很大鼓勵。」

▲ 姜濤

至於有份主演正熱播人氣劇《降魔的2.0》的胡鴻鈞，唱過無數電視劇主題曲的胡鴻鈞，不止歌曲大受歡迎，更是樂迷心目中的最愛，他以最高票數成為《JOOX 樂迷最愛ARTIST》，胡鴻鈞可謂此次季選的大贏家之一，除此以外，更獲得 《TOP聽推介本地歌曲》 的第一位及《TOP 聽推介ARTIST》的第三位，一口氣奪得三個大獎。

「JOOX TOP 聽推介」2020年第一季季選得獎名單（部份）

JOOX樂迷最愛本地歌曲：姜濤《一天多一點》

TOP聽推介本地歌曲

1.胡鴻鈞 《沒身份妒忌》

2.JUDE 《零分》

3.陳卓賢 《正式開始》

4.謝霆鋒《善良》

5.林家謙 《拼命無恙》

6.姜濤 《一天多一點》

7.陳健安 《未知道》

8.麥浚龍 林嘉欣 《字典與聖經》

9.AGA 《Mad》

10.林奕匡 《孤獨的對岸》

JOOX樂迷最愛Artist 胡鴻鈞

TOP聽推介ARTIST

1.衛蘭

2.謝安琪

3.胡鴻鈞

4.Dear Jane

5.HANA菊梓喬

6.麥浚龍

7.許廷鏗

8.謝霆鋒

9.陳柏宇

10.AGA