企業於內地設辦從事物流港口或船務　可申請豁免檢疫

▲ 政府宣布新一輪豁免強制檢疫安排。（資料圖片）

運輸及房屋局今日（21日）表示，政府已按《2020年若干到港人士強制檢疫（修訂）（第2號）規例》，推出豁免在內地設有業務單位進行物流、港口及／或船務業務活動的企業接受強制檢疫的申請機制，並已開始接受有關申請。

現時所有入境內地的人士，均須接受內地當局的14天強制檢疫安排。特區政府正與內地有關當局商討互認由認可化驗所發出的2019冠狀病毒病檢測結果，以豁免相關跨境人士接受強制檢疫，有關詳情稍後公布。

由今年5月19日起，政府豁免以下「在內地進行物流、港口及／或船務業務活動」類別人士接受強制檢疫：

持有《商業登記條例》（第310章）下發出的有效商業登記證並在內地設有業務單位進行物流、港口及／或船務業務活動的企業擁有人，及該企業所僱用和授權的最多一名人員；或

上段所述的企業所僱用和授權的最多兩名人員。

獲豁免人士只可就獲批准的物流、港口及／或船務業務前往及逗留於其業務單位所在的城市／地區，其間須採取一切所需的防護措施以保障個人衞生，及避免不必要的社交接觸。回港後14天內，獲豁免人士須接受由衞生署安排的醫學監測，須佩戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

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責任編輯：吳卓峰