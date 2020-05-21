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消息︰「港版國安法」與本港法例兼容　下一步由港府9月前公布實施

政治 18:28 2020/05/21

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據悉全國人大會議將討論實施「港版」國安法，消息人士稱不會影響香港司法獨立權和終審權。（資料圖片）

全國人大會議將於明天（22日）召開，據悉議程之一是討論授權人大常委會，在香港實施國家安全進行立法，視為「港版國安法」。消息人士強調，今次北京出手，並不影響香港的司法獨立權和終審權，且「港版國安法」與本港法例有兼容性，只針對極少數的人，無損港人自由。

有消息指，「港版國安法」範圍主要禁止4類行為，包括︰分裂國家丶顛覆中央政府丶外國干預及恐怖主義行為。據悉，今次人大常委會訂立的「港區國安法」，將列入《基本法》附件三，即是將全國性法律在港實施。因此，「港區國安法」下一步將由港府直接公布實施，不用再經本地立法。資深親中人士估計，9月前可正式實施。

國務院港澳辦主任夏寶龍今晚會見港區全國政協委員，通報人大有關議題。其後，人大發言人將在今晚舉行記者會，屆時或有所公布。

目前，本港殖民地時代留下的法律，禁止分裂國家丶顛覆等行為，但並不包括禁止做外國代理人、接受外國政府資助，及有外國政治聯繫等。有分析指，去年經歷的反修例風波，令中央認為須急急填補漏洞有關，但23條立法遙遙無期，所以唯一選項是親自出手，由人大頒布「港版國安法」。

有政界中人指，中央早前多番提及，反修例風波有本土恐怖活動的苗頭，為港獨分子策動，背後由外部勢力支持。

記者：葉紹堅

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