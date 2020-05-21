【港式英文】陳偉霆事隔一年再拍CHANEL巨星級廣告　Williams挑戰港普+英文對白【有片】

▲ 陳偉霆再拍CHANEL廣告。

近年主力在內地發展的陳偉霆（William），去年以全英文對白為國際品牌CHANEL拍攝腕錶廣告，當中其港式口音及超誇張的表情被網民取笑，之後更被惡搞改編成多個版本，可說成為城中佳話。

而事隔一年，陳偉霆為Chanel拍攝J12腕錶20周年廣告片，除了陳偉霆之外，超模Naomi Campbell、內地女星周迅及名模劉雯等也有拍攝廣告片。

▲ 陳偉霆於廣告只說了幾句對白。（影片截圖）

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或許經過上次一役而吸取教訓，這次陳偉霆差不多全程說普通話，他更將廣告影片上載個人IG，當中他只說了幾句對白，William用普通話說著：「J12腕表20歲了，因為我太貪心，我想做的事情太多，二十年我覺得不夠滿足我的欲望。」

不過，在片中開首和結尾，Williiam再以英文道出：「J 12, turn 20」、「it's all about seconds」。

▲ 陳偉霆今次的表情相對較自然。（影片截圖）

除了對白少了，今次陳偉霆的表情相對較自然，沒上次那麼Chok。

陳偉霆CHANEL片，按此

▲ 周迅也有份拍攝廣告片。（影片截圖）

內地人氣不減

在內地貴為一線小生的陳偉霆，去年為國際品牌CHANEL拍攝腕錶廣告，當時陳偉霆於45秒的超大頭黑白廣告片段中，以全英文對白演出，片段內容講述陳偉霆17歲參加比賽勝出而入行，又提到平時會以睡眠來消磨時間，希望停住起床時擁抱母親那一刻等。

可是陳偉霆卻因為他的港式英文口音、咬字及表情被網民圍攻恥笑，之後更被KOL蕭叔叔、政界田北辰、藝人黃建東、黎諾懿，甚至卡通人物清潔龍阿德都紛紛抽水惡搞。

不過，陳偉霆在內地人氣不減，去年更以一曲《野狼Disco》爆紅，今年再拍CHANEL廣告，足見依然人氣高企。

重溫William去年廣告片：

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