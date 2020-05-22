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【減肥陷阱】營養師推介3款較低卡拉麵湯底　黃凱詩：拉麵兩大高熱量陷阱要提防

健康 09:22 2020/05/22

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營養師黃凱詩表示，吃日式拉麵有兩個高熱量陷阱要提防，其一為豬骨湯底，熱量可高達900卡；而拉麵的那幾塊半肥瘦叉燒，也是高卡陷阱。

不少減肥戰友都是愛旅行一族，但在今年的新冠肺炎疫情下，各位減肥戰友都被迫留港避疫，想索一索彼邦異國風情的空氣，可能要留待暑期了。不過，減肥戰友若偶然想嘗嘗美食，也是可以的，特別是日本拉麵，我可以推介幾款較低卡的湯底給各位減肥戰友，緬懷一下「番鄉下」的味道。

營養師的選擇：醬油拉麵

我相信大部分「哈日族」也跟我一樣，在疫情下，不時也想起日本。食物，往往令人回味，置身日式料理店，是令人尋回那種旅行感覺的捷徑。

上星期的一個下午，正想著吃甚麼，突然眼前見到一間新開的拉麵店，在門口仔細看過餐牌後，心想︰「原來這家拉麵店來自大阪，照片中的拉麵好像很不錯，噢……真的很掛念日本，好！就試一下。」

營養師黃凱詩表示，醬油湯底較低卡。（GettyImages）

進店後，店內的裝潢很日系，感覺彷彿踏進「多拉A夢」的隨意門，我立即柯打了一客醬油拉麵，湯頭鮮甜，清而不膩，便急不及待放到臉書跟戰友分享。

３款較低卡拉麵湯底

大家紛紛留言︰「真的很想念日本啊！減肥也可吃拉麵嗎？」

戰友有這種疑問，倒也不奇怪，拉麵一向給人肥膩的感覺，畢竟，大部分拉麵也是豬骨湯底。當然，豬骨湯以大量豬骨熬製，而豬骨的脂肪又的確很高。

其實，除了豬骨湯底外，也有較低卡的湯底，依次排列為醬油、鹽湯和麵豉湯底等。

小心那塊半肥瘦叉燒

最致肥的豬骨湯拉麵，熱量最高可達850至900卡不等，相反，最低卡的醬油湯，只有約470卡，而另一個高熱量陷阱也要提防，很多餐廳所用的叉燒都是半肥瘦呢！

想為大家介紹一家在日本築地、60年老字號的拉麵店，名為「若葉」，由兩夫婦經營，只有立食，但每次也見長長的人龍。其湯頭是清澈鮮甜的鰹魚醬油味，加上麵條幼而彈牙，我肯定大家一試難忘。

撰文：黃凱詩（營養師）

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