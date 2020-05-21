今年首季山火毀301公頃郊野公園　相等15個維園

▲ 漁護署公佈，今年首三個月山火燒毀301.2公頃郊野公園林木，估計有4,640棵樹木被燒毀，面積等於15個維園。(經濟日報資料圖片)

漁護署公佈，今年首三個月共錄得9宗山火，燒毀301.2公頃郊野公園林木，估計有4,640棵樹木被燒毀，面積等於15個維園。環團綠惜地球促請政府加強愛護郊野教育，檢討現時防止山火策略，包括有系統地調查及分析山火起因。



根據統計資料，2015年、2016年本港山火各得13宗，是過去20年新低，但近年山火宗數有增加跡象，2017年有29宗、2018年有23宗、2019年有17宗。去年首季山火燒毀94.1公頃郊野公園林木，今年首季山火燒毀林木倍增至301.2公頃，包括2月中旬馬鞍山鹿巢山大火。4月中，大欖一帶又發生山火，消防處估計燒毀200公頃林木，部份屬郊野公園範圍。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙指，看到數字升幅「強勁」，感到很失望及驚訝。她指，首季多場山火成因仍未確定，不過今年3至4雨量較往年同期少，雨水少易助長山火，但相信仍是「多人為造成」，例如4月時不少市民掃墓，她呼籲漁護署盡快做起火原因分析，研究現時「隔火帶」等措施是否阻隔或減緩山火，包括有系統地調查及分析山火起因，對症下藥。

近月因疫情全球大流行，不少市民到郊野行山抗疫，令郊野公園垃圾量大增，首三個月垃圾量較去年同期增加24%，所有熱門行山徑垃圾量增加。鄭茹蕙估計，以往少見的膠樽垃圾亦有增加趨勢，可能是行山新手未有足夠保育意識。她指，未來隨著燒烤場解封，垃圾量或再增加，建議當局加強「郊野走塑」、「自己垃圾自己帶走」等教育宣傳。

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記者：洪芷晴