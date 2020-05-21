【DSE中史科】資深教師：個人意見題較少　抗日戰爭試題設置合理易得分

▲ 教協理事、資深中史科教師陳仁啟認為，涉抗日戰爭試題設置本身無問題，答同意與否皆不難取得滿分。（程志遠攝）

中學文憑試（DSE）歷史科試題風波，令今日（21日）開考的中史科亦備受關注，其中一條涉抗日戰爭的必答題，問及考生是否同意日軍宣傳品的觀點，有資深中史科教師認為題目設置本身無問題，估計答「同意」或「不同意」皆不難取得滿分，但認為所佔分數太少，並形容試卷整體題目分數細碎，考問背景題目偏多，問及個人意見及分析題型較少。

中史科卷一第1題必答題分題b涉及抗日戰爭，提供兩幅與蔣介石有關的漫畫，以及抗日戰爭時期中日雙方的宣傳品，包括一張日軍宣傳單張，印有「華北華中的日軍完全連絡」及「徐州陷了！」字眼，描繪日軍在徐州會戰獲勝時高舉武器的喜悅神情，以及中華民國國旗散落一地，最後1條分題問及考生是否同意該傳單的觀點，「試援引史實，加以解釋」，在卷一全卷90分之中佔3分。

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▲ 中史科卷一必答題分題b，提供日軍在抗日戰爭時間的宣傳單張，問及考生是否傳單上的觀點，試援引史實，加以解釋。（馮琪雅攝）

教協理事、資深中史科教師陳仁啟表示，受歷史科試題爭議影響，相信會對中史科考生造成心理壓力，同時報考中西史的考生壓力更大，「考生攞起份卷會有啲驚」，特別是在抗日戰爭題目見到單張上神情「喜悅」的日本士兵，或會擔心「踩地雷」。

陳仁啟指，抗日戰爭是今年的熱門課題之一，而上述分題，是今年少數考問個人意見的題目之一，他認為題目設置本身無問題，但由於考生需作出深入闡述，認為題目只佔3分是「束縛了考生發揮」。

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陳仁啟指，因題目闡述空間小，考生「求其答」不同立場亦不難取得滿分，傳單顯示日本希望帶出日本取勝的訊息，所述的徐州淪陷時期，屬抗戰時期3階段的第1階段，當時日軍迅速佔領中國沿海及東部等地區，國民政府則以「空間換取時間」打持久戰，如考生答「同意」，可援引中國在第1階段的武器不夠日軍先進，故未能與日軍正面衝突；答「不同意」則可指中國當時只是運用戰略拖垮日軍，最終取得勝利。

資深中史科教師高志勇則說，平日會教學生留意官方宣傳單張作為史料的可信性會有局限，「就算係一個好求其的學生，都會諗到政府出嘅海報梗係讚政府」，故相信考生見到「宣傳單張」字眼都曉得如何作答。

▲ 中學文憑試（DSE）中史科今日（21日）開考，多名教師認同試卷題目分數「細碎」，個人意見題較少。（馮琪雅攝）

卷一另一條選答題提供文化大革命時期的照片及印有「毛主席是我們心中的紅太陽」的宣傳畫，陳仁啟指，去年已出現與文革有關的必答題，故不少教師估計今年不會再考問文革題目，相信會有較少考生選答。他續指，該試題問及文革的背景、特點及影響，教科書都有涉獵，沒有問及個人意見，估計「死讀書」的考生會表現不俗。

▲ 中史科卷一其中一條選答題考問文化大革命時期的背景、特點及影響。（馮琪雅攝）

陳仁啟認為，今年的試題及分數較「細碎」，以前一條題目佔25分，分題通常佔10分及15分，惟今年較多1至4分題目，故考生作答要提供更具體資料。他續指，解釋及說明性的題型較多，問個人意見的題目較少，個人意見發揮空間較窄。

另一名資深中史科教師陳志華指，試卷只有3題問及考生是否同意題目所指的觀點，考問歷史事件背景的題目偏多，認為應增加訓練史識及分析能力的題目。

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記者：馮琪雅