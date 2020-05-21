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【海洋公園救亡】嘉道理農場帖文大讚海洋公園保育貢獻　救援海洋生物、瀕危物種保育角色重要

社會 19:17 2020/05/21

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嘉道理農場暨植物園在Facebook專頁帖文，力撐海洋公園及其屬下保育基金在動物保育上擔當著3個重要角色。

嘉道理農場暨植物園在Facebook專頁帖文，指出海洋公園及其屬下保育基金在香港動物保育上擔當著3個重要角色，包括資助區內的瀕危物種保育，支持眾多有價值及極重要的項目；海洋公園專家亦協助政府管理動物衝突(尤其是與獼猴相關)，而公園專家在救援海洋生物這一重要角色，更不能輕易交由其他組織處理。

有43年歷史的海洋公園面臨財政危機，立法會若不通過54億元撥款，最快下月被清盤。嘉道理農場暨植物園今日(21日)以「透過海洋公園保育基金，海洋公園對保育與教育的貢獻」為題，在Facebook專頁帖文，指出海洋公園透過屬下的海洋公園保育基金(「保育基金」)，在地區保育方面擔當著重要角色，保育基金亦從事多個關於保護瀕危物種的科學項目。而海洋公園的保育專責人員、保育基金和嘉道理農場暨植物園合作多年。

本園跟其動物護理專員分享畜牧知識，並充分利用彼此在獸醫和畜牧範疇的專業，就動物權益以至指定郊野公園的事項向當局提供建議。工作人員更在海外動物救援及教育的會議和研討會上集結力量。如此種種，都是為了保護區內生物多樣性。

帖文指出，在香港乃至鄰近地區，海洋公園和保育基金至少擔任3個保育角色：

1. 保育基金資助區內的瀕危物種保育，支持眾多有價值及極重要的項目。

2. 海洋公園專家協助政府管理動物衝突，尤其是與獼猴相關。

3. 海洋公園專家回應當局及公眾的請求，救援海洋生物。這一重要角色不能輕易交由其他組織處理。

而由保育基金撥款支持的項目，幫助了眾多瀕臨滅絕邊緣的物種。所涉及的物種極多，並不限於以下所列：馬來及中華穿山甲、白頰長臂猿、婆羅洲猩猩、科莫多龍、黑臉琵鷺，長江江豚和中國大鯢。

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責任編輯　李志強

立法會 嘉道理農場 海洋公園 瀕危物種

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