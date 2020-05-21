「港版國安法」防範外國干預恐怖主義　辣過23條

明天召開的全國人大會議，議程將討論授權人大常委會，為「港版國安法」立法。權威消息人士指，有關法例再下一步交由港府公布實施，如無意外於9月前完成程序，不用再經本地立法。然而，一旦設立「港版國安法」，是否已無需要為23條國安法立法？

據悉，人大將以基本法第18條，即直接將「港版國安法」納入基本法附件3實施，範圍主要禁止4類行為，包括︰分裂國家丶顛覆中央政府丶外國干預及恐怖主義行為。泛民批評做法是違反基本法，因為基本法23條訂立，由本地自行為國家安全的事項立法。不過，有消息強調，「港版國安法」與23條立法並無抵觸，認為如果香港本地自行完成了23條立法，可提請人大研究取消「港版國安法」，由23條的立法內容所取代。

有政界中人認為，過去中央一直要求本港盡早為23條立法，但香港回歸23年以來都無落實，更發生去年反修例風波，令中央決心解決本港的國安隱患。消息又指，2003年立法會審議23條，當時政府認為條文已修改到成為「無牙老虎」，但依然不夠票，最終政府收回方案；可是，「港版國安法」的條文，一定遠比當年23條立法「辣」好多，到泛民就算要求23條立法，嘗試為國安法「減辣」，但難度卻等如登天。

值得留意的是，9月的立法會選舉，泛民以「35+」為口號爭取議席過半數，那麼一旦成功又會否推翻「港版國安法」？政界中人指，「港版國安法」是屬於納入基本法附件三的全國性法律，立法會並無權取消。

目前，本港殖民地時代留下的法律，禁止分裂國家丶顛覆等行為，但並不包括禁止做外國代理人、接受外國政府資助，及有外國政治聯繫等。有分析指，去年經歷的反修例風波，令中央認為須急急填補漏洞有關，但23條立法遙遙無期，所以唯一選項是親自出手，由人大頒布「港版國安法」。

有政界中人指，中央早前多番提及，反修例風波有本土恐怖活動的苗頭，為港獨分子策動，背後由外部勢力支持。

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