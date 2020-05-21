涉藏汽油彈被控還押半年　消防員終獲保釋候訊

▲ 案件於西九龍法院再訊。（資料圖片）

33歲消防員涉於去年11.10在旺角藏有汽油彈及參與非法集結，被控管有物品意圖損壞財產及非法集結等罪，案件已轉介至區域法院處理，今（21日）於西九龍法院再訊，案件押後至7月23日待辯方索取文件，消防員還押半年後，今申請保釋終獲批，同案另有4名被告中3人續准保釋，另一人續還押候訊。

5名被告為消防員方志雄（33 歲），任職消防員；16歲男生、報稱無業的王若詩（46 歲），銀行職員趙皓雋（26 歲）及消防員陳瑞文 （49 歲；消防員）。方被控管有物品意圖損壞財產、抗拒警務人員、管有違禁武器、非法集結及無牌管有無線電通訊器具共5項控罪，控罪指他於2019年11月10日在彌敦道與山東街一帶管有4支汽油彈、1把鐵錘、1支鐵筆、1把彈簧刀及管有無線傳聲器，抗拒執行職務的警員X以及參與非法集結。

法官高勁修批准方以現金及人事各10萬元保釋，期間不得離港，禁足案發一帶，每周到警署報到3次等。

另外，趙皓雋被控管有物品意圖摧毁財產、管有第I部毒藥及非法集結罪。控罪指他於同日在旺角管有2支汽油彈、3部打火機、1支消毒火酒及俗稱「偉哥」的昔多芬；以及連同其他人參與非法集結、違反蒙面法，今申請保釋遭拒。涉案另外3人被控於旺角參與非法集結及違反蒙面法，則續准保釋候訊。

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記者：林欣樂