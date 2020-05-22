【疫境奇葩】港媽因奶奶一句話開創縫紉事業　疫境教縫製防疫用品收入增2倍

▲ Charlotte因為奶奶的一句話，意外地發展了縫紉的興趣，並開創了自己的事業。（黃建輝攝）

懂得一手好針指，是中國女性的傳統美德，但今天又有多少香港女生重視此觀念？Charlotte結婚前也從沒想過，自己要當一個精於縫紉的媳婦。由完全不懂針指，變成一個車衣達人，更可以單憑一雙手縫出一件正宗的中式旗袍，這全靠奶奶的嚴格指導。6年前Charlotte開設了自己的工作室，連月來在疫情下手作室生意不跌反升，到底是甚麼原因？

由奶奶教識縫紉

結婚前任職市場推廣工作的Charlotte，婚後被奶奶灌輸「女人一定要懂得縫紉」的概念，因而乖乖由零學起，由完全不懂針指，變成一個車衣達人，她表示奶奶是個傳統中國女性，而且是個裁縫，因此堅決將功夫傳授給這位媳婦。

▲ 手作坊的布料全是日本製造，有不同顏色及圖案讓學員選購。（黃建輝攝）

由不懂到精煉，由沒太大感覺到熱愛，Charlotte一面過著相夫教子的生活，一面發展自己的縫紉興趣，更將興趣化為事業，6年前開設「沙律媽媽車縫手作室」，希望將手藝傳承下去。她說︰

我發覺自己對車衣越來越有興趣，由零到一件製成品誕生，感覺很滿足，而且又可以減壓。開設手作室自由度高，不會影響我照顧小朋友，所以6年前便有此決定。

慨歎在香港造手作不值錢

手作室開業初期，由於學生不多，Charlotte會跟一些公司合作，根據他們的要求設計一些產品，她更要負責起版，好讓工廠可以照著大量生產。不過回想起那段日子，Charlotte卻非常感慨。她說︰

試過有公司想設計一個5層的行李喼，又要將3個喼合而為一，但跟我接洽的是一個完全不懂車衣的員工，不時開出一些不切實際的要求，結果行李喼的設計左改右改，足足花了半年時間才完成。

▲ 疫情爆發後，有不少人到手作坊都是為了學造布口罩。（黃建輝攝）

▲ 除了布口罩，Charlotte也教人製作防疫帽，她表示由畫紙樣到完成，差不多4至5個小時。（黃建輝攝）

大家是否猜到這個「大project」Charlotte到底收了多少酬金？答案是4,000大元，她苦笑說︰

在香港做手作，是完全不值錢，尤其我這些小店更會被大公司壓價，因此現在開班教學生開心得多。

網上教學與時並進

今年農曆新年起肺炎疫情在本港爆發，某天傳出位於手作室對面的九龍貿易中心有人確診，然後Charlotte就陸續收到學生致電要求取消課堂，這情況持續了好一段時間，Charlotte便開始想辦法疫境求生。她說︰

我開始做網上教學，最初只懂上載文字及圖片，後來想嘗試拍片放上網，但想不到自從我在網上貼了口罩製作的教材之後，竟然收到很多學生查詢並報名上課，我除了教他們車口罩，還有防疫風褸及防疫帽，總之他們想車甚麼我就教甚麼。

▲ 現時手作坊每個時段只容許約8個人上課，因此Charlotte惟有一星期7日都開班，她表示由即日至6月中的所有時段已經爆滿。（受訪者提供）

Charlotte表示這兩個月手作室的收入是之前的兩倍，每日上課有一半學生都是新加入，因此最近手作室一星期7天都開班，現在想到手作室上堂的朋友，就要等候到6月中了。她表示網上教學是一個趨勢，雖然這陣子她太過忙碌而暫時擱置了計劃，但亦認為必須與時並進，而且網上教學可有效幫助宣傳。

▲ 藍色旗袍是Charlotte為女兒而造，不過這件是利用衣車製作並非手縫，因此工序上簡單得多。（受訪者提供）

心願為女兒製作嫁衣

不要以為到手作室車衣的全是女性，Charlotte謂她的男學生也不少，例如有一位爸爸為了女兒專誠前來學車背囊及裙；有一位男士就車恤衫、西褲給自己上班穿著；亦有一對夫婦為興趣齊齊來上堂。

▲ 4年前Charlotte女兒小學畢業，她特意根據女兒的校服車了一件迷你版本讓毛公仔穿上，結果女兒的同學和老師都爭相跟毛公仔合照，是Charlotte多年來最滿意的作品之一。（受訪者提供）

問到Charlotte自己有甚麼高難度的製成品想挑戰一下？她表示很多類型的東西都造過，沒有甚麼特別想試，惟獨有一個計劃，她希望在未來可以完成︰

就是我女兒將來結婚時穿著的婚紗和旗袍，我一定要親手造給她。

記者︰陳日言