人大公布「港版國安法」前夕　警方呼籲中資「積極考慮關舖」

人大公布「港版國安法」前即，政商界都關注反修例示威者今晚起會否號召集會，縱火、打砸店舖重現？油尖旺區區議會副主席余德寶今晚（21日）引述旺角警區最新消息，指中資機構可能成為襲擊或損毁目標，呼籲他們「積極考慮在可行情況下，盡快關門，免受波及而招致財物或其他的傷害」。

根據余德寶於Facebook引述旺角警區助理警民關係主任的通知，「由於港澳辦主任今晚會與香港政協代表，簡介明天政協會議中會定立一條*港版國安法*的條例，有機會觸動到香港的滋事分子作出對中資機構的襲擊或損毁行動」，又指「現呼籲有關機構，特別是與中資相關的商舖。留意店舖附近環境及可疑人士出現，當感覺不安全的情況下，立刻報案並盡快離開敏感地方，商戶們請積極考慮在可行情況下，盡快關門，免受波及而招致財物或其他的傷害」。

事實上，今晚是元朗7.21事件發生的第10個月，有人今晚於網上號召十八區開花。有示威者文宣提及國安降臨，「拼死一戰，別無退路；寧為玉碎，不為瓦全」。其中，有人到元朗西鐵站及元朗形點商場聚集，大批防暴警察戒備，並截查一些人。港島的一些商場亦有人眾集。

有政界中人指，國安法實施後，料警方加強打擊激進示威行動，並希望更容易抽出幕後黑手。