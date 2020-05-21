曾進食荃灣南豐中心洪瑞珍三文治　7人疑食物中毒現嘔吐腹瀉

▲ 衞生防護中心表示，今日（21日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及7人，懷疑進食過荃灣南豐中心一間店鋪購買的三文治。（資料圖片）

衞生防護中心表示，今日（21日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及7人，懷疑進食過荃灣南豐中心一間店鋪購買的三文治。

首宗個案涉及4名女子，年齡介乎6至54歲。她們昨日（20日）進食同日從荃灣南豐中心1樓A56舖「洪家手作─洪瑞珍三文治」購買的三文治，約8至12小時後陸續出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。

【新冠肺炎】本港新增8宗輸入個案 全部由巴基斯坦返港



第二宗個案涉及3名女子，年齡介乎5至34歲。她們昨日進食同日從同一間店鋪購買的同一品牌三文治，約7至14小時後出現類似病徵。



中心指，全部受影響人士均已求醫，無須入院，現時情況穩定。衞生防護中心已通知食物環境衞生署有關事故，正繼續調查。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2



責任編輯：徐紹軒