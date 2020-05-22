警方移除713個寄存在港的釣魚網站　其中170個以新冠肺炎為相關主題

▲ 網罪科於今年5月舉辦「網絡安全推廣月」，進行一系列的行動致力減低及打擊疫情所衍生的網絡安全威脅。（陳靜儀攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科近月發現，以「新型冠狀病毒」為相關字眼註冊的惡意域名有約8萬個，當中有787個是針對本港的攻擊，於是展開行動，移除713個寄存在香港的釣魚網站及殭屍網絡，有170個域名是利用新冠肺炎為相關主題。有公司因疫情急忙訂購口罩，卻誤墮偽冒網站，損失超過2000萬港元。警方形容，這類網絡攻擊方式在國際間有增無減，預計未來相關騙案會有上升趨勢。

網絡安全及科技罪案調查科警司林焯豪表示，近期有關網絡安全的案件主要有3種犯案手法，包括電話騙案結合惡意手機程式、假冒域名進行釣魚攻擊及木馬程式遠端入侵公司系統，騙取受害人金錢、個人資料等，於是在今年5月14日至20日展開「馭風行動」，發現79,926個惡意網域，其中的787個主要針對本港。483個釣魚網站中，有238個網站假冒官方機構、商業機構或團體，其餘則利用虛假的機構進行詐騙。警方調查發現有關釣魚網站涉及至少64宗騙案，約67名本地受害者，相關損失金額超過780萬港元。 惟大部分網站都於外國登記，警方要執法亦有一定難度，會將情報轉交國際刑警跟進。

網罪科總督黃靜嫻指，不法份子利用假冒的域名進行釣魚攻擊，會註冊與真實公司非常相似的域名，從而偽冒該公司的網站，有醫療公司因急需口罩等物資，誤登上偽冒網站並購買大量口罩，最終因遲遲未收到貨，向相關公司查詢後始知受騙，損失2,000萬元並報警求助。

警方又指，在家工作措施令員工依賴電郵溝通，令不法份子進行遠端入侵系統攻擊，透過釣魚網頁將木馬程式植入員工電腦，繼而駭入該公司的系統，以電郵假冒高層人員騙取金錢。有本港跨國金融公司亦不慎「中招」，財務部職員收到聲稱是公司高層的電郵，要求匯款1,800萬元到指定戶口，職員不虞有詐，幸公司短時間內發現受騙報警，加上時差關係，最終警方成功攔截款項。

為讓市民了解網絡的保安威脅，網罪科於今年5月舉辦了「網絡安全推廣月」，希望透過情報分析、執法行動和宣傳及教育，提高大眾網絡安全的意識。

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記者：蘇文軒