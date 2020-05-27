香港曾乾旱至徵船撲水？ 《水展》話你知

▲ 展覽中可看到不同歷史水錶（CACHe圖片）

扭開水龍頭，港人有源源不絶的水源。水變成「自來」前，全港其實有一段段為水打拼的歷史。

賽馬會慈善信託基金捐助下，西營盤長春社文化古蹟資源中心（CACHe）5月30日至6月30日會開辦《水展》，回溯本港的河水、井水、自來水歷史，解構現代供水網絡的誕生。

今天港人日均用水130公斤，比全球平均高20公升，但才半世紀前，港人曾要為一桶水，花上半天輪候，1929年長達11個月的大水荒，更令港英要以緊急條例徵用所有船隻，從中國或東南亞運水，着九廣鐵路建造二十卡運水火車。

由河水、井水談到街喉、水錶；由戰前水塘講到海上水塘；由人造雨探索到海外買水方案、東江水、海水化淡廠。策展團隊將帶領大家遊走歷史，一同準備全球資源爭奪戰。參觀者可近距離觀賞見證水務發展的水錶，認識有趣又鮮為人知的供水規劃等。

CACHE花了大半年展覽籌，惜因疫情須延遲開始，同一時間亦只限八人參觀，周末僅接受預約。水展設收費展覽導賞服務，網上也有展覽資源庫，疫下足不出戶一樣能觀賞精選展品及文章。

展覽詳情

開放日期：5月30日至6月30日

時間：逢星期二至日開放 上午十時至下午一時；下午二時至下午六時（星期六、日及公眾假期只限已預約人士參觀）

星期二至五公眾人士可致電聯絡中心安排參觀，其他時間須預先用展場預約系統預約

收費：「自由參觀」（45分鐘）：全免；「展場導賞及自由參觀」（75分鐘，只限粵語）：HKD 100；

展覽地點：西營盤西邊街36A後座 長春社文化古蹟資源中心

責任編輯：姚沛鏞