3名孕婦感染李斯特菌均告流產　其中2人曾食沙律壽司

▲ （經濟日報資料圖片）

衞生防護中心最新一期《傳染病直撃》刊載，過去2個月共接獲8宗李斯特菌感染個案，涉及3名孕婦均告流產，當中2名孕婦潛伏期內曾進食青瓜沙律、壽司等食物；另外4名患者亦有長期病患，2人死亡，包括一名44歲男患者留醫一日不治。

根據《傳染病直撃》資料，過去3月至5月接獲8宗李斯特菌感染個案，涉及3名27歲至37歲的孕婦，其中一名27歲懷孕17周的女子於2月24日起出現發燒、陰道出血、腹痛及腹瀉症狀，3月1日到屯門醫院求醫發現已流產，確診感染李斯特菌；獲處方抗生素治療，留醫至上月2日出院。患婦潛伏期內未有外遊，惟曾於家中進食青瓜沙律。

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另一名37歲第一個妊娠期的孕婦於3月26日出現發燒症狀，4月3日被送往瑪麗醫院治療，同樣確診感染李斯特菌，臨床診斷為李斯特菌症及無聲流產，亦即無出血流產，獲處方抗生素治療，留醫2周出院。流行病學調查指患婦未有外遊，亦不記得曾進食高危食物。

餘下一名35歲14周孕婦則於上月5日出現燒、發冷及嘔吐症狀，4月10日送廣華醫院後出現下腹痛及陰道出血，而腹中已死胎兒亦流出，屬感染性流產，患婦情況穩定，現已出院。中心指患者於1月24日至29日到訪廣東，亦曾於本地餐廳進食沙律及壽司。

至於餘下5宗個案涉及42至94歲患者，均有長期病患，當中一名44歲男子上月1日出現發燒、腹瀉及全身乏力，2日後到瑪麗醫院求醫，入院時發現有黃疸症狀、腹部不適等症狀，獲處方抗生素治療，惟一日後離世。據患者妻子稱，患者潛伏期內未有外遊，亦不記得曾進食高危食物。

中心亦接獲一名94歲患嫗，早於3月24日出現發燒、呼吸短促及咳嗽症狀，翌日入院，獲處方抗生素治療，但情況仍持續惡化，入院4日後離世。患嫗同樣潛伏期內未有外遊，亦無進食高危食物。其餘3名患者中亦涉及一名51歲魚販曾進食自行處理的魚生受感染，及後出現腹瀉，經治療後出院。

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中心指，至今未有發現8宗李斯特菌感個案有流行病學關連，今年累計已接獲9宗李斯特菌感染個案，去年全年有25宗，2人死亡；2018年及2017年分別錄得19宗及14宗，當中2018年亦有3人感染李斯特菌感染死亡。

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記者：陳正怡