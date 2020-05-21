本港今年接獲5宗食肉菌感染2人亡　7旬翁訪青衣街市後感染2日後死亡

▲ （經濟日報資料圖片）

衞生防護中心今日發布新一期《傳染病直撃》，揭露近月接獲4宗創傷弧菌感染壞死性筋膜炎個案，涉及4名52歲至95歲病人，有兩人分別曾訪北角春秧街街市及青衣街市，包括一名75歲患翁因跌倒致頭部受傷、左腰腫痛入院，及後呼吸短促及發紺症狀，入院當日不治，另亦有一5旬漢感染後去世。

首宗涉及一名75歲港翁於5月4日跌倒致頭部受傷、左腰腫痛，翌日因情況惡化，自行到瑪嘉烈醫院急症室求醫，惟入院後出現呼吸短促及發紺症狀，需於急症室插喉治療，同日不治。其血液樣本檢測證感染創傷弧菌，家屬透露患翁跌倒前一日曾訪青衣街市，惟不知有否接觸海產或受傷。

另一宗則為一名52歲患漢曾於3月底到訪北角春秧街街市，購買活蟹及生蝦，翌日出現發燒、左腳踝、兩邊膝頭及手肘疼痛，上月2日送到東區醫院治療，確診創傷弧菌感染，需抗生素治療，接受膝上截肢及清創手術，並留醫深切治療部，惟術後出現急性腎衰竭及脫水症狀，留醫5日不治。

餘下兩宗個案涉及一名77歲老翁及一名95歲老婦，分別因有右腳腫疼、發燒等症狀，於1月底及上周入院，確診創傷弧菌感染，二人發病前曾處理活蟹、活魚等，需處方抗生素治療，患翁已於上月初出院，而患婦則仍於明愛醫院留醫，情況穩定。

今年累計已接獲4宗創傷弧菌感染壞死性筋膜炎個案，去年接獲16宗，7人死亡。

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記者：陳正怡