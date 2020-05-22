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曾錦強：專心賺市場錢

職場 04:00 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

創新科技署在「防疫抗疫基金」下，推出「遙距營商計劃」，計劃會發放5億元，支援企業開拓遙距業務，每間企業最高可獲30萬港元總額資助。面對這突如其來的「肥豬肉」，很多科技公司或中介公司都摩拳擦掌，要為中小企申請這項資助。

早前，子公司的負責人都興奮地要申請成為服務供應商，我知道成功加入服務供應商名單，也不代表政府為其服務背書，申請資助的公司，也不一定要在供應商名單上選取供應商，所以申請加入這個名單其實沒有甚麼意思。

但我也不想掃大家雅興，說只要不太花時間的話，申請也無妨。當然如果申請不麻煩的話，服務公司必然蜂擁而至，受資助公司也不知怎麼揀，所以還是沒有太大意義。結果如我所料，服務供應商參考名單非常長，執筆之時已經有1,300多家。

該計劃在本周一正式接受申請，聽同事說有不少公司想我們替他們申請，如果得到資助金額的話，會用我們的服務，這我卻不贊成。申請資助的工作煩瑣，而且競爭激烈，要成功獲得資助的機會很低。

再者，我們一向只懂賺市場錢，問政府要錢不是我們的強項，這些錢不是我們賺的，機會還是留給那些精於賺政府錢的中介公司吧。

原文刊於《晴報》

撰文 : 曾錦強

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