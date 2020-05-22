土瓜灣兩組公務員合作社地段　市建局開展重建

▲ 市建局宣布兩建土瓜灣區內，部分公務員合作社樓宇。（資料圖片）

政府刊憲，市建局今（22日）宣布開展兩個重建發展項目，均位於土瓜灣的「公務員建屋合作社」地段，包括「盛德街／馬頭涌道」項目、「靠背壟道／浙江街」項目。

「盛德街／馬頭涌道」以發展項目形式推展，地盤面積是5,164平方米，項目範圍包括馬頭涌道51至77號、盛德街12至34號、及馬頭角道2至4A號內，屬「公務員建屋合作社計劃」下的樓宇、官地上的小巷，及周邊部分行人路。

「靠背壟道／浙江街」以發展計劃模式推展，項目規模更大，地盤面積是1.6萬平方米，項目範圍包括美善同道59至77號、99至117號、123至133號；美善同道82至128號；靠背壟道153至175號、181至189號；江蘇街1至3、7至9號；江蘇街4至14號及浙江街52至58號、52A至58A號。地盤涵蓋屬「公務員建屋合作社計劃」下的樓宇、部分美善同道及江蘇街、官地上的小巷，及周邊部分行人路。

公務員合作社重建 日後或建公營屋

特首林鄭月娥於2018年《施政報告》中，邀請市建局協助重建公務員合作社地段。去年她透露，市建局在九龍城區已物色2組適合重建的合作社樓宇作試點計劃，涉及30多幢樓宇。

她稱部分收回的土地，會預留作興建公營房屋，估計重建後公營及私人單位總數約為現時單位的5倍。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰、陳梓蔚