【港版國安法】全國人大公布草案內容　強化執法力量　中央可在港設立機構維護國家安全

▲ 消息稱，人大將通過授權人大常委會審議「港版國安法」細節，最快6月底拍板，再由港府於9月前公布出台。（資料圖片）

全國人大會議今日（22日）開幕，全國人大公布建立香港國安法的決定草案，授權人大常委制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動。香港行政長官要就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全教育，依法禁止危害國家安全行為等情況，定期向中央政府提交報告。

消息：「港版國安法」料6月交人大常委會商細節 9月前港府公布實施

人大常委會副秘書長王晨今日（22日）在北京簡介涉及香港維護國家安全的草案，列明維護國家主權統一和領土完整是香港特區政府的憲制責任，特區政府應盡早完成基本法規定的維護國家安全立法，強化執法力量，特區行政、立法和司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為。

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亦提到中央根據需要，在香港設立機構依法履行維護國家安全職責，明確規定行政長官應就香港維護國家安全展開推廣教育，依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央提交報告，亦會授權全國人大常委會相關法律，透過列入香港基本法附件三，由香港公布實施。

▲ 全國人大副委員長王晨在北京公布「港版國安法」的草案內容。（資料圖片）

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王晨又指人大常委會是按憲法和基本法，充份考慮維護國家安全和香港情況，作出制度安排，與憲法和基本法的原則和規定一致。條文強調必須採取必要措施，在香港建立建全維護國家安全的法律制度和執行機利，依法防範和制止，以及懲治危及國家安全的行為和活動，並堅決反對任何外國和境外勢力，以任何方式干預香港，以及採取反制措施。

而全國人大常委會會及早制定相關法律，積極推動解決香港在維護國家安全制度的突出問題，加強專門機構、執行機構和執法力量建設，確保法律有效執行。

消息稱，人大將通過授權人大常委會審議法案細節，最快6月底拍板，再由港府於9月前公布出台。據了解，「港版國安法」已訂立了詳細罰則，故毋須如國歌法交立法會審議。

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責任編輯：伍瑋瑋