【續領BNO】英下議院9月11日二讀法案建議持BNO港人獲居英權　10分鐘完成網上續領教學

▲ 網上續領BNO 大約只需10分鐘。

持有BNO的香港人有望獲得居英權？英國下議院於今年2月底首讀通過《香港法案》，該法案要求英國給予BNO的香港持有人享有居英權、當地工作權，同時重啟BNO新申請。《香港法案》將會在9月11日於下議院二讀。

英國自由民主黨議員Alistair Carmichael於下議院提出《香港法案》（Hong Kong Bill 2019-21），為BNO持有人爭取居英權，法案已於於2月25日首讀通過，，並將會在9月11日進行二讀。

Carmichael指，該黨一直支持BNO平權，因近年來中國破壞《中英聯合聲明》的原則，削弱香港的民主制度，期望透過推動《香港法案》重啟BNO申請，並確立BNO持有人的居英權。

網上10分鐘完成續領BNO

於1997年前曾持有BNO（香港特區護照及英國國民（海外）護照）的香港人，即使護照已經過期多年或已遺失，仍然可以重新續領。但很多人已遺失BNO多年，究竟如何報失？近月因應英國即將脫歐，BNO續領系統亦已更新，申請人可以在網上辦理BNO失，非常方便。大家請看以下教學：

先按正常程序進行BNO網上申請，詳細申請教學及步驟請看【下一頁】

途中系統會詢問「你的BNO是否遺失或被盜？」假如你已遺失了舊BNO，便需要先在網上即時報失，而報失詳細教學及步驟請看【第二頁】

83年前出世港人或重獲居英權 英國人權組織：須擁CUKC身份持有BNO

除了自由民主黨提倡賦予持有英國國民海外護照（BNO）的港人居英權外，英國人權組織Hong Kong Watch在facebook專頁指，有報告指二戰後至1982年出生、曾擁有英國及殖民地公民（CUKC）身份的BNO持有人或者可重新獲享有居英權。究竟何謂CUKC？與BNO有何分別？

究竟如何才有CUKC身份？詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：王俊賢