【兩會2020】李克強：香港須全面準確貫徹「一國兩制」　建立健全維護國家安全的法律制度

▲ 李克強的工作報告當中，有關港澳的部分，提到要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」。（中央電視台）

第十三屆全國人民代表大會第三次會議今日（5月22日）上午在北京人民大會堂開幕，總理李克強發表工作報告。

消息：「港版國安法」料6月交人大常委會商細節 9月前港府公布實施

會議今早9時在人民大會堂開幕，總理李克強的工作報告當中，有關港澳的部分，提到要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任，支持港澳發展經濟，改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

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責任編輯：伍瑋瑋