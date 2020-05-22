公務員合作社兩選址重建　市建局料日後提供住宅3140伙

▲ 市建局預計兩個項目重建後，將會提供逾3,100伙住宅單位。（陳靜儀攝）

市建局今（22日）宣布開展兩個重建發展項目，均位於土瓜灣的「公務員建屋合作社」地段，包括「盛德街／馬頭涌道」項目、「靠背壟道／浙江街」項目。市建局預計兩個項目重建後，將會提供逾3,100伙住宅單位，新建屋目標是現有住宅供應的5倍。

市建局總監（規劃及設計）區俊豪稱，「盛德街／馬頭涌道」涉及9個合作社項目，估計受影響住戶154伙，這些「公務員建屋合作社」樓齡都超過50年，沒有電梯；市建局料地盤發展總面積是3.8萬平方米，重建後可提供640個中小型住宅單位，商業/零售樓面6,000平方米。

「靠背壟道／浙江街」項目毗鄰日後港鐵土瓜灣站對出，涉及28座合作社項目，受影響住戶462伙。地盤發展總面積是13.4萬平方米；當中住宅樓面有12.2萬平方米，其中4.5萬平方米將興建公營房屋。市建局預計，重建後可提供中小型單位2,500伙，商業/零售樓面1.2萬平方米，並設地下停車場。

市建局今日啟動兩個項目，並進行凍結人口調查。自住業主或可獲「7年樓呎價」作為補償，或可以選擇「樓換樓」。

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記者：陳梓蔚