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【飛虎之雷霆極戰】第6集劇情預告　家成查獲關鍵情報率飛虎隊直搗黃龍

娛樂 09:56 2020/05/22

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《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第5集講到國棟出席舊生舞會，仍未發現受保護目標人物的下落，卻重遇大學時期的迷戀對象皓月。

第6集（25/5）

家成收到線報，確認名為「淘金者」的恐怖份子，企圖以「拆件方式」在香港販賣龐大軍火。

殷婷無故捲入地下買賣，浩然誓要保護妻子，還予清白。與此同時，有望成為新任龍頭的唐永飛，雖然身負滅罪重任，偏偏面臨警、黑雙方的無情壓逼，陷入進退兩難的窘境。

嘉楠與逸敏合作調查非法網路的交易，同時，浩然和文龍緊急授命，秘密潛入物流公司進行搜查。

文龍暗中監視物流公司，恐怖份子低調取貨，永飛藉故拖延，讓浩然成功設置追蹤器。

家成查獲「淘金者」的關鍵情報，決定率領飛虎隊直搗黃龍，國棟及時歸隊，大圍捕行動正式展開。

浩然率領情報組進行支持，殷婷重病入院，浩然心急如焚，最終決定緊守崗位，竭力完成情報工作。

恐怖份子進駐軍火倉庫，國棟隻身潛入確認主腦身份，家成、文龍帶隊突擊，飛虎隊與火力龐大的恐怖份子發生激戰。

《飛虎之雷霆極戰》第5集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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