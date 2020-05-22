【黑心口罩】男子租套房製黑心口罩　劣質防塵口罩謊稱醫療級圖牟暴利

▲ 男子租套房製黑心口罩，劣質防塵口罩謊稱醫療級圖牟暴利。

新冠肺炎疫情持續，有台灣不法商人看準口罩市場，租用套房非法地製作口罩，更謊稱防塵級的口罩為醫療級，意圖牟取暴利。最後被警方破獲，以涉嫌詐欺、違反就業服務法移送偵辦。

綜合台媒報道，55歲楊姓男子於見市場對口罩有大量需求，便於5月初在彰化縣租用平房式的學生套房，作為地下工場，並僱用了4名員工。

工場通風不良，並非無塵空間，無任何消防及衛生設備，製造人員亦沒有配戴手套、口罩等。據悉，男子只將2片不織布縫合成一般防塵口罩，成本僅約1台幣（約0.26港元），卻對外謊稱是醫療級口罩，並開價5台幣（約1.3港元）意圖牟取暴利，正四處找買家。

警方破獲時，現場已囤積口罩成品1萬片，半成品2萬1千片，並查獲口罩繩、空壓機2台及製造機具5台，調查後以詐欺、違反就業服務法將男子移送偵辦。

警方表示，假若這些口罩流入市面，被不知情的民眾當成醫療級口罩般信任使用，會使使用者暴露在危險中，造成健康隱憂。

台灣即將放緩口罩出口，欲知台灣口罩標準，請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣