【港版國安法】人民網評論：絕不容許香港成為國家安全的短板

▲ 人民網評論指絕不容許香港成為國家安全的短板。（人民網圖片）

全國人大會議今日（22日）揭幕，「港版國安法」納入議程並料下周四（5月28日）表決。該法涵蓋4大範疇，包括禁止分裂國家、禁止顛覆中央政府、禁止外部干預以及禁止恐怖主義行為，以基本法附件三在港落實，毋須本地立法。內地人民網發表評論，認為今屆人大會議將審議關於香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的議案，消息令人振奮。

【兩會2020】李克強：香港須全面準確貫徹「一國兩制」 建立健全維護國家安全的法律制度

評論指全國兩會召開，14億中國人民又迎來一年一度的國內政治大事。已公布的十三屆全國人大三次會議議程顯示，會議將審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》的議案，維護國家安全利益，確保香港繁榮穩定，2900多名全國人大代表依法行使職權，消息令人振奮。

消息：「港版國安法」料6月交人大常委會商細節 9月前港府公布實施

評論又指2009年2月澳門特區落實基本法規定，通過《維護國家安全法》，2015年7月，《中華人民共和國國家安全法》公布實施。目前，僅香港特區缺乏系統有效的法律規制和執行機制，成為維護國家安全的短板。如今研究補上短板、填補漏洞，正是理所當然、勢在必行。

又指香港回歸已近23年，本地立法遲遲不能推進，反中亂港分子利用「空窗期」頻頻挑戰中央人民政府權威，宣揚、鼓吹“港獨”，煽動、組織進行分裂國家行為。又提到2019年香港發生修例風波，反中亂港分子更是頻頻踐踏危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威的底線，暴力橫行，暴動四起，嚴重威脅到「一國兩制」在香港的實踐和香港的繁榮穩定，凸顯建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，有必要性和緊迫性，不可不為，不得不為，不能不為。

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記者：伍瑋瑋