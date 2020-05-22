【三億駙馬】傳袁偉豪年底娶億萬女友入門　張寶兒父以四千萬首期作愛女嫁妝

▲ 袁偉豪年底娶億萬女友入豪門，張寶兒父以四千萬首期當愛女嫁妝 。

拍拖3年的袁偉豪與張寶兒近日屢傳好事近，日前二人大方承認聯名花費近7千萬購入清水灣傲瀧一個2000多呎的複式單位連雙車位，並暗示婚期不遠。近日有報道爆料指，該物業近4千萬的首期，全由有「底褲大王」之稱的張寶兒父親張煌煌出錢，當作寶貝女的嫁妝。

現年39歲的袁偉豪與28歲的張寶兒拍拖以來一直感情穩定，過去1年曾多次傳出婚期將至，直到日前二人更大方承認已經聯名置業，更暗示已有結婚計劃。

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▲ 早前張寶兒為男友慶生。（instagram圖片）

袁偉豪張寶兒聯名買樓

袁偉豪及張寶兒以聯名形式，斥資6,568.3萬元購入清水灣豪宅盤傲瀧的一個花園複式單位，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價29,788元。

二人另外再以400萬購入兩個車位，連同新居樓價，即斥資約7千萬置業。

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▲ 袁父兩年前病逝，袁偉豪為免媽媽感孤獨經常帶她出席友人聚會。（instagram圖片）

近日有報導指，剛入行不久的張寶兒，以及近年事業開始上揚的袁偉豪，能夠負擔高達7千萬的豪宅令人質疑。

隨即爆出全因張寶兒的父親、有「底褲大王」之稱張煌煌為了希望早早抱孫，決定以4千萬豪宅首期作為愛女的嫁妝，而為保大男人袁偉豪的面子，兩口子避談首期一事，只承認月供13萬的豪宅由二人一同負擔。

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▲ 拍拖三年感情穩定。（instagram圖片）

廿四孝女友張寶兒

據知張寶兒的父母一直非常喜歡袁偉豪，拍拖三年的他們亦非常恩愛，於2018年袁偉豪經歷喪父之痛時，張寶兒一直陪伴在側。

當時亦有指張父母希望待袁偉豪完成一年守孝期後，便能完成婚姻大事。

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▲ 張父低調不愛出鏡，愛女分享家庭照時都會把其樣貌遮掉。（instagram圖片）

張寶兒父親張煌煌從事內衣生意，於跑馬地區豪宅屋苑禮頓山擁有3個物業，於傲瀧亦有多個單位，單計物業已經持有至少3億元資產。

張父育有兩女一子，長女張寶兒及次女張寶欣亦曾參選香港小姐。

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