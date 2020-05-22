【父母心痛】熱湯放太近BB二級燒傷外傭走佬　港媽反遭索償悲嘆︰自己太蠢

▲ 外傭因把熱湯放得太近，令8個月大BB不慎打翻嚴重燙傷自己，外傭凌晨急急走佬。

有港爸前日（20日）在網上心痛發帖指，其外傭因把熱湯放得太近，他的8個月大BB不慎把熱湯翻倒，導致二級燒傷。媽媽昨晚（21日）在facebook群組再發帖表示，在疫情下要獨留BB在醫院感到心痛，而且反被中介追討代通知金，指BB燙傷好小事，更直指港媽大罵令工人走佬，堅持是港媽一方有錯。

港媽昨晚在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖指，前晚其8個月大BB被翻倒的熱湯，燙至胸口及手臂出現大面積燙傷，經送院治理後，證實BB傷勢為二級燒傷。港媽指BB昨日出院，但從相片中可見，BB幾乎全身包紮，情況令人心痛。

【父母心痛】外傭熱湯放太近釀BB胸口手臂二級燒傷 港爸：外傭執行李走佬

心痛疫情下要BB獨留醫院

受疫情影響，父母不能到醫院陪伴，只能每日頻撲送粥送奶，

無得探訪下未能好好照顧你，你無辜被燙傷，真的對不起，我會好好照顧你，但願我的心肝寶貝早日康復。

由於其印尼工人在事發後，凌晨5時一聲不響執行李急急走佬，但港媽累得無心追究工人，不打算討回一個月通知金，故前往中介公司要求私下和解，再買機票。

中介︰燙傷兒子好小事

豈料，中介竟無情指，燙傷兒子好小事，「係你大聲罵工人走㗎嘛，咁佢就走囉！」反向港媽追討賠償一個月代通知金。

港媽認為，當見到兒子燙傷「發癲大叫唔出奇」，但工人無必要凌晨5時走佬，中介竟辨稱︰「你哋全家瞓教，無辦法啦！」

港媽、中介及工人轉去勞工處會面，中介和工人沒有出言慰問，只堅持要港媽付代通知金，原本工人最後肯簽私下和解紙，但遭中介撕毀企硬追討。

經商討一大輪，最終工人重新寫和解紙了事。港媽揚言公道自在人心，「後悔自己太蠢，斷約兩次嘅工人都請，希望你不要危害人間，希望agent快啲執。」

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責任編輯︰林綺玲