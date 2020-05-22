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【時尚速報】川久保玲聯乘珍珠王者Mikimoto顛覆傳統　推限量男裝珍珠頸鏈

休閒 10:51 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

Comme des Garcons首次與珍珠品牌Mikimoto合作推出首飾系列，今年春夏CdG Homme Plus男裝展上，每位男模都戴上這聯乘系列的珍珠頸鏈。（圖片由CdG提供）

今天愈來愈多男人配戴首飾，看看就連Tiffany去年都增設了男飾系列，就知道市場上有一大群捧場客存在，不過，在芸芸首飾中，珍珠始終給人有濃厚的女性化感覺，不易駕馭。但一向喜歡向難度挑戰的日本時裝設計師川久保玲（Rei Kawakubo），今年就和日本的Mikimoto合作推出男裝珍珠頸鏈。

今年春夏適逢Comme des Garcons Homme Plus系列走中性設計，於是珍珠終可以大派用場，在時裝展上每位男模都戴著這聯乘作品現身。

另一款有著純銀製Comme des Garcons商標的珍珠頸鏈，用上9mm至11mm的南洋珍珠製成，約261,693元。（圖片CdG提供）

不喜歡掛著品牌商標的，有另一款純銀鎖鏈選擇，約237,867元。（圖片CdG提供）

作為兩個品牌首次的合作，推出合共7個款式，變化不算太大，而且都集中在頸鏈項目上，當中Mikimoto提供了來自南洋和日本的Akoya兩種珍珠素材，配以純銀製的Comme des Garcons商標或鎖鏈形態，將粗獷的感覺和女性化的味道合二為一。

Marc Jacobs早前在Instagram裏頻頻戴上珍珠頸鏈。（圖片Marc Jacobs ig）

最簡單的一款頸鏈用上日本Akoya 6mm的珍珠，約19,824元。（圖片CdG提供）

設計未算得上是石破天驚，但當另一位時裝設計師Marc Jacobs已經戴上珍珠頸鏈在Instagram裏招搖過市的時候，男人帶上珍珠珍頸鏈日子又再向前邁進一大步。

產品查詢：Mikomoto（2234 7189）

記者：何偉雄

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