【全球大流行】印尼「屍傳人」　家屬堅持開棺為死者沐浴更衣致15人集體染疫

▲ 印尼「屍傳人」，家屬堅持開棺為死者沐浴更衣致15人集體染疫。

新冠肺炎疫情全球大流行，印尼至今累計20162宗確診、1278人死亡，當地發生一宗疑似新冠病毒「屍傳人」案例！一名感染新冠肺炎患者近日死亡，家屬無視當局警告，堅持開棺為死者沐浴更衣，結果導致15名村民染疫。

綜合外媒報道，東爪哇省詩都阿佐縣某村落的居民近期感染新冠肺炎，2周前在醫院離世，依傳染病防治程序，遺體需盡速入棺火化，但死者家屬確向醫院要回遺體，將遺體用塑膠膜妥善覆蓋後放進棺木，並送回村內。

家屬、村民無視防疫規定，硬是打開棺材、拉下塑膠包膜，依照當地傳統為死者進行沐浴，造成15名村民集體染疫、數十人遭列為觀察對象，該縣更在一天內新增45名確診案例，突破該地區新冠肺炎爆發以來單日確診紀錄。

【日本疫情】日本「屍傳人」73名警員處理屍體染疫 研究：患者排走病毒最長要37日

當地官員稱，

死者親戚拉開遺體上的保鮮膜、甚至幫祂洗澡，確實太粗心了！

研究：患者排清病毒最長要37日

北京中日友好醫院呼吸科主任曹彬的研究團隊，早前在國際醫學期刊《刺針》發表研究指，新冠肺炎患者的平均排毒時間為20日，最長需要37日；而且患者死亡後的病毒檢測仍呈陽性，可持續傳播病毒。

另外，泰國3月疑似出現全球首宗「屍傳人」的病例，當地一名法醫疑在接觸過患者遺體後遭受感染，最終不幸病逝。曼谷RVT醫療中心和印度孟買帕提爾大學早前共同發表研究指，目前還不清楚新冠病毒在屍體中能存活多久的數據，因為泰國驗屍時一般並不會檢測新冠病毒。但研究強調法醫人員必須採取防護措施，包括：穿戴防護衣、手套、口罩、護目鏡、帽子等，手術室裡使用的消毒程序或許也該應用在法醫單位。

【新冠肺炎】泰國法醫疑接觸患者遺體後死亡 恐成全球首宗「屍傳人」病例

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣